人民网曼谷2月10日电 （记者章念生、刘慧）2月9日下午，曼谷中国文化中心张灯结彩，喜庆欢腾，洋溢着浓浓的过年气氛，2024“欢乐春节”中泰互致新春贺辞活动在此隆重举办。当天，泰国总理赛塔送来视频祝福，中国驻泰大使韩志强夫妇，泰国旅游与体育部长素达婉、国家旅游局局长塔帕妮以及各界嘉宾相聚一堂，辞旧迎新。

图为2024“欢乐春节”中泰互致新春贺辞活动现场。中国驻泰国大使馆文化处供图

仪式上，赛塔总理通过视频向中国人民拜年，用中文祝贺“新年快乐，万事如意”。赛塔在视频中说，值此2024中国农历新年之际，谨向泰国华人和中国人民致以良好的祝愿，愿今年财源广进、泰中贸易投资顺利兴旺。双方互免签证政策推动两国间交往更加便利，泰国热情欢迎并会照顾好来泰国的中国朋友。祝愿泰中友谊地久天长、泰中一家亲。

现场，韩志强、素达婉同台致辞向两国人民致以新春祝福。韩志强表示，中泰是山水相连的好邻居，血脉相融的好亲戚、命运与共的好伙伴，共庆春节是中泰一家亲的生动体现。希望并相信，中泰两国关系将沿着两国领导人共同确定的构建中泰命运共同体美好愿景，继往开来，不断迈上新台阶，更好地造福两国人民，为世界和地区和平发展注入无限正能量。

素达婉表示，春节是泰中两国人民共同庆祝的传统节日，是感受泰中一家温暖亲情的美好时刻。中泰政府连续20年合作举办“欢乐春节”庆祝活动，为持续拉紧中泰人文纽带，深化两国人民传统友谊促进民心相通做出了重要贡献。泰中即将进入“免签时代”，将为两国人民往来带来前所未有的便利，极大促进全方位交流与合作，有力推动泰中友好关系的深入发展。

图为2024“欢乐春节”中泰互致新春贺辞活动现场。中国驻泰国大使馆文化处供图

图为2024“欢乐春节”中泰互致新春贺辞活动现场。中国驻泰国大使馆文化处供图

图为2024“欢乐春节”中泰互致新春贺辞活动现场。中国驻泰国大使馆文化处供图

致辞后，韩志强与素达婉互赠新春贺礼，表达美好祝愿。随后来自中国西藏自治区、福建省泉州市的艺术代表团，与泰国艺术家联袂呈现了一场喜庆欢乐、精彩绚丽的文艺表演。西藏自治区极具特色的果谐舞、手镯舞奔放欢快，福建泉州的非遗明珠高甲戏、传统大踩街热闹非凡，泰拳与孔剧展示华丽耀眼，精彩的演出将中泰共同欢度春节的喜庆气氛推向高潮。

(责编：苏缨翔、刘慧)