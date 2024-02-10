新华社里约热内卢2月9日电（记者赵焱 陈威华）巴西旅游部长塞尔索·萨比诺和里约热内卢市长爱德华多·帕埃斯9日共同在里约市长宫将一把象征城市管理权的金钥匙交给“狂欢节国王”，标志着2024年里约狂欢节正式拉开帷幕。

金钥匙交接是每年里约狂欢节启动的传统仪式，象征在节日期间整座城市都由“狂欢节国王”接管，其任务是与“王后”和两名“公主”一起在各项狂欢活动中带领市民和游客载歌载舞、共同狂欢。

巴西是今年二十国集团（G20）轮值主席国，G20峰会将于11月在里约热内卢举行。市长帕埃斯说：“2024年狂欢节将非常盛大，全世界在看向里约这座G20之都。我们鼓励桑巴舞校带来精彩的表演，也支持所有街头表演团体，让狂欢节的庆祝带动城市经济。”旅游部长萨比诺预计，今年将有超过4900万人参与狂欢节，比去年增加约6.5%。

据里约市旅游局公布的狂欢节官方日程，9日和10日各有8支甲级组桑巴舞校队伍在桑巴大道举行花车巡游表演；最能代表里约狂欢节水平的特级组桑巴舞校表演将于11日和12日举行，该组今年共有12支队伍参加。17日，获得前6名的特级组桑巴舞校队伍将返场进行一场冠军巡游表演，宣告本年度狂欢节落幕。

里约狂欢节是巴西全国规模最大、国际知名度最高的狂欢节。节日期间，除了桑巴大道上的表演外，里约全城还将举行超过450场街头狂欢游行活动。此外，圣保罗、萨尔瓦多、累西腓等巴西城市也同时举行盛大的狂欢节庆祝活动。

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