新华网纽约2月9日电 “龙腾四海，共迎新春”画展8日晚在纽约联合国总部春节联欢活动上正式揭幕。中国常驻联合国代表张军、联合国经社事务副秘书长李军华、联合国大会事务副秘书长阿比连、联合国全球传播事务副秘书长弗莱明出席并发表致辞。联合国副秘书长兼联合国开发计划署副署长徐浩良、联合国中国籍职员和家属、喜爱中国文化的外籍员工及中外记者等近三百人共同出席了活动。

此次画展基于各个国家及地区风俗、非遗文化、地标景观、饮食文化、神话传说等元素，以多种艺术创作手法创新演绎中国龙形象，将中国龙与本地图腾结合。活动现场之外，设计师们同步以全球各地标志性建筑为背景展示了自己的创意之作，不仅为全世界奉上一份特别的龙年新春祝福，更是展现了中国传统文化与世界多元文化的融合之美，推动世界认识中国、了解中国。

联合国中国书会会长康楠表示，中国年成为了世界年，本次画展在国际舞台展现了中国文化在世界的影响力。艺术没有国界，联合国中国书会希望联合各方打造优质文化活动，促进人与人的交流，增进国与国的理解，对联合国提倡的文明多样性作出积极努力，对人类文明作出积极贡献。

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