人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

“龙腾四海，共迎新春”主题画展在纽约联合国总部揭幕

2024年02月10日13:36 | 来源：新华网
小字号

新华网纽约2月9日电 “龙腾四海，共迎新春”画展8日晚在纽约联合国总部春节联欢活动上正式揭幕。中国常驻联合国代表张军、联合国经社事务副秘书长李军华、联合国大会事务副秘书长阿比连、联合国全球传播事务副秘书长弗莱明出席并发表致辞。联合国副秘书长兼联合国开发计划署副署长徐浩良、联合国中国籍职员和家属、喜爱中国文化的外籍员工及中外记者等近三百人共同出席了活动。

此次画展基于各个国家及地区风俗、非遗文化、地标景观、饮食文化、神话传说等元素，以多种艺术创作手法创新演绎中国龙形象，将中国龙与本地图腾结合。活动现场之外，设计师们同步以全球各地标志性建筑为背景展示了自己的创意之作，不仅为全世界奉上一份特别的龙年新春祝福，更是展现了中国传统文化与世界多元文化的融合之美，推动世界认识中国、了解中国。

联合国中国书会会长康楠表示，中国年成为了世界年，本次画展在国际舞台展现了中国文化在世界的影响力。艺术没有国界，联合国中国书会希望联合各方打造优质文化活动，促进人与人的交流，增进国与国的理解，对联合国提倡的文明多样性作出积极努力，对人类文明作出积极贡献。

(责编：苏缨翔、刘洁妍)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部