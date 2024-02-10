新华社北京2月10日电 美国知名新闻主播塔克·卡尔森8日发布本周早些时候对俄罗斯总统弗拉基米尔·普京的专访视频。这是乌克兰危机升级近两年来，普京首次接受美国记者采访。

俄乌关系“迟早”会恢复

普京强调，他依旧希望通过谈判解决乌克兰问题。他说，俄方多次提议和平解决乌克兰问题，从未拒绝谈判，愿与乌方任何领导人合作。然而，在2022年3月伊斯坦布尔会谈后，双方谈判没有任何进展。

按照普京说法，伊斯坦布尔会谈拟定一份协议，乌方代表团团长达维徳·阿拉哈米亚草签其中部分条款。为了给达成协议创造条件，俄方按照法国、德国建议，撤回进攻乌克兰基辅的部队。乌方随后却改变了立场。

普京说，阿拉哈米亚后来承认时任英国首相鲍里斯·约翰逊劝乌方不要正式签署协议，此举导致错过结束战争的机会。“我认为这很荒谬，而且很遗憾”，也不明白约翰逊为何要那么做，普京说，“约翰逊先生如今在哪里？而战争还在继续。”

普京相信俄乌“迟早”会达成协议，以和平方式结束冲突，两国乃至两国人民之间的关系也将得到恢复。“这需要很长时间，但是会恢复。”

2022年3月24日，美国总统拜登在比利时布鲁塞尔的北约总部出席北约特别峰会后的新闻发布会。新华社记者郑焕松摄

“你犯了一个巨大的历史性错误”

普京告诉卡尔森，2022年2月俄罗斯对乌克兰发起特别军事行动之前，他同美国总统约瑟夫·拜登作了迄今最后一次通话。普京对拜登说：“你犯了一个巨大的历史性错误，支持乌克兰发生的一切，疏远俄罗斯。”

普京说，俄罗斯方面不断呼吁美国和欧洲领导人停止向乌克兰输送武器，以执行明斯克协议。如果美国“真的希望阻止交战，就得停止供应武器。它（俄乌冲突）就会在几周内结束”。

美国国会参议院多数党领袖、民主党人查克·舒默曾声称，如果对乌克兰援助断供，美国最终将不得不派兵赴乌克兰作战。对此，普京说，这纯属“挑衅”，而且已经有美籍雇佣兵在乌克兰参战。

普京说，俄罗斯对波兰、拉脱维亚以及欧洲大陆其他国家没有领土要求，不会对波兰使用武力，除非波兰袭击俄罗斯。

2022年3月24日，工作人员在比利时布鲁塞尔的欧盟总部整理美国国旗。新华社记者张铖摄

普京说，俄乌冲突由2014年乌克兰“政变”引发。这场“政变”在美国中央情报局支持下进行，从技术角度看，实现了政权更迭目标，但从政治角度看，是一个“极大错误”。顿巴斯地区随后爆发冲突。

据俄罗斯卫星社援引普京的话报道，俄罗斯决定借助武力结束顿巴斯始于2014年的武装冲突，“有人会说这是我们的错误”。但是，在俄乌冲突之前，是北大西洋公约组织违背承诺，连续五次东扩，并在2008年布加勒斯特峰会上向乌克兰“敞开大门”。

“中情局没有不在场证明”

卡尔森在采访中问普京：“谁爆破了‘北溪’天然气管道？”普京笑着说：“当然是你们。”

卡尔森开玩笑接茬说：“我那天很忙。我没有炸毁‘北溪’天然气管道。”普京接着说：“你个人可能有不在场证明，但中情局没有不在场证明。”

普京说，全世界都清楚“北溪-1”和“北溪-2”号天然气管道发生了什么，连美国一些分析人士都直接这么说。在他看来，要查明“北溪”管道爆炸事件，必须找出既有想法、也有能力这么做的人。

“北溪”天然气管道从俄罗斯出发，经波罗的海海底抵达德国。2022年9月底，管道发生爆炸，4条管道中的3条发生泄漏，共有4处泄漏点，位于瑞典和丹麦附近海域。各方普遍认为这起事件系“蓄意破坏”。

瑞典检察部门7日以“瑞典缺乏管辖权”为由，宣布结束持续16个多月的调查，表示已将相关调查材料移交德国方面，但未就事件责任认定给出结论。

普京还说，“北溪-2”号虽然受损，其中一条管线依然完好，可以向欧洲输送天然气，俄方已经准备就绪，德国却未同意开通。按照普京说法，“现今德国领导人不从本国利益出发，而是遵循西方集体利益”，令他感到惊讶。

这是1月6日在俄罗斯首都莫斯科拍摄的雪后克里姆林宫（左）和圣瓦西里教堂。新华社记者曹阳摄

名嘴称曾遭拜登政府阻拦

卡尔森对普京的访谈6日在克里姆林宫录制，在卡尔森个人网站和社交媒体账户播出，时长两个多小时。

卡尔森是美国右翼新闻评论员，曾是福克斯新闻台当家主播。他与美国前总统唐纳德·特朗普关系密切。福克斯新闻台去年被指控播出关于2020年总统选举的不实报道，赔偿数亿美元后解雇卡尔森。卡尔森另起炉灶，在社媒平台X开设一档视频节目，点击率累计上亿。

卡尔森还指认拜登政府先后两次试图阻止他采访普京。按照他的说法，大约三年前，拜登政府非法监视他团队的短信，然后将内容泄露给新闻媒体，目的是阻止他们采访普京。“他们这次故伎重演，但我们还是来到了俄罗斯。”白宫新闻秘书卡里娜·让-皮埃尔6日否认，称卡尔森的说法“荒谬”。

克里姆林宫说，普京之所以同意接受卡尔森采访，是因为他不像众多其他西方媒体那样片面报道乌克兰问题。卡尔森认为，许多西方媒体对俄乌冲突的报道偏向乌克兰。但不少西方记者说，他们向克里姆林宫申请采访普京，遭到拒绝。（胡若愚 郭倩）

(责编：苏缨翔、刘洁妍)