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喜迎龙年·品味陕西 2024新春迎福（展）联欢会在东京开幕

2024年02月10日13:15 | 来源：人民网-国际频道
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2月9日，“喜迎龙年·品味陕西”——2024新春迎福（展）联欢会暨陕西文化年在东京中国文化中心拉开帷幕。人民网 许可摄

2月9日，“喜迎龙年·品味陕西”——2024新春迎福（展）联欢会暨陕西文化年在东京中国文化中心拉开帷幕。人民网 许可摄

人民网东京2月10日电 （许可）2月9日，由东京中国文化中心、陕西省文化和旅游厅主办的“喜迎龙年·品味陕西”——2024新春迎福（展）联欢会暨陕西文化年在东京中国文化中心拉开帷幕。中国文化中心主任罗玉泉、日中协会理事长濑野清水、日本华人文联主席晋鸥出席活动并致辞。陕西省文化和旅游厅厅长高阳通过视频向现场观众致以节日问候。

打击乐合奏《春节序曲》。人民网 许可摄

打击乐合奏《春节序曲》。人民网 许可摄

随着锣鼓响起，新春联欢会在《春节序曲》中拉开了帷幕。汇集了中日友人们精心准备的联欢会，有旅日歌唱家们带来的《好日子》《乌苏里船歌》《梅花赋》《好人好梦》等耳闻能详的经典老歌，也有民族风情浓郁的陕北民歌《赶牲灵》；有刚柔相济的太极拳、攻防兼备的秘宗拳的武术表演，也有精准利落的日本演武《居合》；有神奇的近景魔术、细腻婉转的二胡演奏，也有甜美稚嫩的童声独唱、铿锵有力的配乐朗诵等，都让现场嘉宾们大饱眼福。最后的皮影戏《鹤与龟》将联欢会推向高潮，意犹未尽的嘉宾们争相与演员们合影留念。

皮影戏表演。人民网 许可摄

皮影戏表演。人民网 许可摄

当日，主办方还准备了中国春节的传统美食“饺子”，陕西特色风味美食“肉夹馍”和“凉皮”，以及欢乐春节吉祥龙等各具中国文化特色的小礼物，为中日嘉宾们呈现了一场有声有色、有滋有味的新春联欢会。

二胡合奏。人民网 许可摄

二胡合奏。人民网 许可摄

日中文化制作中心代表工藤圀房、日中友好会馆文化事业部长苏涛、中国国际航空股份有限公司日韩地区支社长冯力、在日华人摄影交流协会会长冯学敏、全日本华侨华人社团联合会副理事长高原龙一、全日本华人书法家协会主席高小飞等各界友好人士170余人欢聚一堂，共贺新春。

现场洋溢着浓郁的新春氛围。人民网 许可摄

现场洋溢着浓郁的新春氛围。人民网 许可摄

本次展览集欢乐春节、第七届迎春送福展、陕西文化年、新春联欢会多个版块于一体，通过各具特色的展品，营造出浓郁的新春氛围。现场展出了中科宇航力箭一号遥三运载火箭·欢乐春节号运载火箭的实体模型（该火箭于1月23日在酒泉卫星发射中心成功发射）、陕西省文化和旅游厅精选的非遗好物——十二生肖马勺社火脸谱，以及以“五福临门”为主题的福字书法和篆刻作品70余幅。

(责编：苏缨翔、刘慧)

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