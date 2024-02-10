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新春坚守 让奋斗架起中泰友谊桥

人民网记者 孙广勇
2024年02月10日13:09 | 来源：人民网-国际频道
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泰国是东南亚地区春节气氛很浓的国家之一。在曼谷耀华力唐人街，一盏盏红灯笼高高挂起，琳琅满目的年货摆满柜架，繁忙的素万纳普机场，一批批在泰中国同胞踏上了回家过年的航班，然而在大城府的铁路沿线，有一群人默默坚守，书写着“一带一路”海外建设者的奋斗故事，他们是来自中国建筑中泰高铁项目4-3标段的建设者们。

从泰国首都曼谷向北80公里，一条与旧铁轨平行的高速铁路正在紧锣密鼓的建设中。2021年3月29日，中国建筑签约中泰高铁项目4-3标段。中泰高铁作为两国高质量共建“一带一路”的旗舰工程，是泰国第一条高速铁路，建成后将形成贯通中老泰三国的运输通道，大幅提升居民出行效率，促进泰国铁路系统的改善升级，成为中南半岛走向互联互通的“加速器”与促进区域合作走向共同繁荣的“新引擎”。

2023年，中泰高铁项目4-3标段项目团队克服高温洪水、管线拆改等挑战，完成了一系列设计优化与工艺工序改良，成功实现梁架百孔突破、隧道掘进过半等重要工程节点，履约进度取得重大进展，目前项目第五台架桥机已装配完毕，为项目梁架铺设的全面提速按下了“快进键”。

2024年春节，正值中泰高铁项目建设的关键时期，项目部53名中国员工坚守施工一线，用辛勤的劳动为新春献礼。

“早部署、早发力、早落地，全年履约才能顺利。”技术总工郑波说。每年4月泰国将进入雨季，频繁的降水将对后期的施工建设造成很大影响，春节期间项目能否取得开门红，对新一年的整体进展至关重要。

“提前完成防洪应急预案，尽早做好雨季施工安排，确保架桥机生产资源供给到位，保障梁架铺设快速推进，确保河道边10座承台浇筑提前完成，将雨季对施工的影响降至最低，这些都是在春节这段时间需要完成的重要任务。”生产经理高亮说。

除夕将至，中泰高铁项目部年味渐浓，中泰员工一起贴春联、包饺子、篮球比赛、文艺汇演等一系列活动应接不暇。午夜时分，大家一起在酣畅的歌声中，迎接跨年的钟声，一首中泰合唱的《月亮代表我的心》，传递了海外建设者们对团圆的期盼与对亲人的爱。

“新的一年，中泰高铁建设者们将化思念为工作的热情，让奋斗架起中泰友谊桥，推动中泰高铁项目早日贯通，用青春谱写丝路新篇章。”项目经理周嘉毅说。

(责编：苏缨翔、刘慧)

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