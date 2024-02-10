新华社雅加达2月10日电 特写丨在印尼共享新春“红日子”的喜悦

新华社记者徐钦 陶方伟

中国城里随处可见福字、对联、红灯笼，市中心地标位置搭起巨龙装饰，商场里随处可见写着汉字“恭喜发财”的广告牌，广播里播放着喜庆的新春歌曲……在印度尼西亚首都雅加达，农历龙年春节的氛围浓郁。

印尼法定节假日又被称为“红日子”，春节是这个国家全年十多个“红日子”中的一个。作为世界上华人数量最多的国家之一，同时拥抱多元文化，春节已然成为印尼全社会共同庆祝的节日。

在雅加达南区的一个商场，印尼姑娘菲特里亚尼对大厅里布置的龙年新年装饰格外感兴趣，她是一名热爱美食的公司白领，工作之余经常在公司周边“探店”。

“海底捞火锅、蜜雪冰城、库迪咖啡……好多我喜欢的牌子。”她对自己喜欢的中国品牌美食如数家珍，“假日就是要放松，春节期间要和亲朋好友一起吃中餐，在商场看舞龙表演。”

在雅加达东郊雅万高铁哈利姆站，郭睿涛正和他的印尼同事一起组织旅客登乘列车。

“春节临近，印尼同事见到我都打招呼说‘新年好’‘春节快乐’，用中文、印尼文、英文的都有。车站和我们的宿舍区早早挂起了大红灯笼，单位也组织了聚餐、文体活动等。” 去年从中国铁路北京局来到雅万高铁运维联合体团队工作的郭睿涛说。

在铁路行业工作十多年，这是郭睿涛第一次在国外过年。“虽然语言不通，文化不同，但人们对美好的追求、对团聚的期待是相通的。”

家在万隆，工作在帕达拉朗的印尼华人蒋黛安，如今可以乘坐高铁往返于家和公司。“高铁是更便捷、快速的出行方式，让我在春节假期可以有更多时间陪伴家人。”

中国游客林先生春节前夕来到印尼旅游胜地巴厘岛，即将回国之际，他在巴厘岛伍拉莱国际机场面对琳琅满目的印尼特产，不知如何挑选。

“猫屎咖啡、护发精油……这些都不错。出来旅游，肯定要带点东西回去和亲朋好友分享，但走进免税店还没逛多久，我就犯了难。东西实在太多了！”

巴厘岛网约车司机丽丽提起疫情后当地的旅游业恢复，说自己现在接载的中国游客越来越多了。“尤其是春节和节假日期间，中国游客比平时多很多。”

印尼旅游和创意经济部旅游营销总监维斯努·辛杜特里斯诺日前在巴厘岛表示：“去年我们的目标是接待36.1万人次的中国游客，实际达到了70.7万人次。2024年，我们将目标提高到了100万至150万人次。”

“中国游客更喜欢去可以徒步、探险和潜水的旅游景点，这些景点不仅分布在巴厘岛，还分布在印尼其他地区。”辛杜特里斯诺说。

在印尼被广泛庆祝的春节，属于每一个人。在终年常夏的印尼，春节“红日子”的喜悦遍布大街小巷。

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