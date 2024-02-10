新华社北京2月10日电（胡喆、韩文榕）过去30多年来，中国和巴西在中巴地球资源卫星（CBERS）项目上取得丰硕成果。至今，双方已共同研制六颗中巴地球资源卫星，目前中巴地球资源卫星04星与04A星在轨运行良好。

这是近日在京召开的中巴航天合作座谈会上，中国国家航天局披露的信息。

中巴地球资源卫星合作项目始于1988年，由中国和巴西两国政府主导，由中国空间技术研究院和巴西空间技术研究院合作开展研制工作。中巴地球资源卫星是我国最早发展的民用传输遥感卫星系列，借助卫星数据，中国与巴西等国家开展了广泛的国际合作与交流。中巴地球资源卫星还担任了《空间和重大灾害国际宪章》值班卫星，并向联合国灾害管理与应急反应天基信息平台等国际组织提供免费数据。

此次来京参加座谈会的巴西航天局原局长何塞·黑蒙多认为，中国和巴西的航天合作在世界上几乎是独一无二的，两国在航天领域的合作具有很强的整体性，亲如一家。

中国国家航天局有关负责人表示，中巴地球资源卫星数据惠及农业、林业、水资源管理、城市规划、环境和灾害监测等领域，在中巴两国和国际社会得到广泛应用，促进了中巴两国的空间技术进步乃至全球的遥感应用合作。

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