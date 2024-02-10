新华社巴拿马城2月9日电（记者陈昊佺）巴拿马外交部当地时间9日晚发布公告，正式拒绝前总统里卡多·马蒂内利离境前往尼加拉瓜寻求政治庇护的申请。

尼加拉瓜外交部此前向巴拿马外交部致信说，将为马蒂内利提供政治庇护，并请求巴政府保证马蒂内利安全进入尼领土。

马蒂内利团队发言人9日表示，马蒂内利已进入尼加拉瓜驻巴拿马大使馆，暂时将“不会离开”。

巴外交部在9日的公告中说，马蒂内利在尼使馆内作出的表态可能会被视为尼加拉瓜干涉巴拿马内政，将引发相应外交后果。

去年7月，因涉嫌洗钱，马蒂内利被巴拿马当地法院判处入狱128个月。巴拿马最高法院本月初驳回马蒂内利上诉，维持原判。

马蒂内利原定作为实现目标党总统候选人，角逐今年5月举行的巴拿马大选。但巴拿马法律规定，被判处入狱超过5年的候选人将丧失总统或副总统的竞选资格。

此前多份民调结果显示，马蒂内利长期处于领跑地位，投票意向甚至一度超过50%。在马蒂内利上诉被驳回后，巴拿马《新闻报》本月6日发布的民调不再把他作为候选人。此次民调结果显示，受访者中的32%表示不会投票给任何候选人，17%表示还未决定投给谁。

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