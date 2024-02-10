人民网雅加达2月7日电 （记者曹师韵）2月7日，中国驻东盟使团举办庆祝中国—东盟人文交流年开幕暨春节招待会。中国驻东盟大使侯艳琪、东盟秘书长高金洪、东盟成员国常驻代表、观察员国东帝汶及对话伙伴国大使、东盟秘书处、印尼外交部、智库、媒体等机构代表出席。

东盟秘书长高金洪（中）在活动现场写福字。人民网记者 曹师韵摄

侯艳琪在致辞中表示，以人文交流年为契机，促进双方20多亿民众相知相亲相融，弘扬以和平、合作、包容、融合为核心的亚洲价值观，推动深化中国东盟全面战略伙伴关系，建设更为紧密的中国东盟命运共同体，是中国和东盟国家的共同追求。双方将在青年、妇女、教育、文化、旅游、体育、科技、媒体、地方等领域举办一系列活动，让双方民众有更多机会走到一起，体验多元的文化，倾听彼此的心声。通过心与心的交流，为中国与东盟更深入、更宽广、更高质量的合作夯实根基。

侯艳琪说，中国—东盟人文交流年恰逢中国农历龙年，人文交流年标识就是以龙作为主体图样。龙不仅象征着力量与吉祥，更以其形象的变化无穷，寓意着多元文化的融合共处。让我们携手迎接龙年新春的到来，共同推动人文交流年取得圆满成功！

高金洪、中国东盟关系协调国缅甸常驻代表昂苗敏大使在致辞中热烈祝贺中国—东盟人文交流年开幕，祝福东盟国家和中国在农历龙年取得更快发展、实现更大繁荣。他们回顾并高度评价双方在贸易投资、互联互通、新兴产业、人文交流等领域合作取得的进展，期待人文交流年各项活动顺利推进，促进民心相通，拓展务实合作，推动东盟中国全面战略伙伴关系深入发展。

中国驻东盟大使侯艳琪（右二）同东盟秘书长高金洪（右一）欣赏食雕。人民网记者 曹师韵摄

招待会现场洋溢着热烈、喜庆、温馨的气氛。侯艳琪及使团外交官和来宾们一起包饺子、写福字，欣赏食雕、花馍等传统技艺，感受博大精深的中华文化，互致诚挚的新春祝福，祝愿中国东盟“五大家园”建设在农历龙年取得更大成就。

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