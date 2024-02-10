人民网伦敦2月9日电 （郭锦标）当地时间2月8日，中国龙年“伦敦金融城中国新年慈善酒会”在历史悠久的伦敦金融城市长官邸内成功举办。来自中英两国政商界约170位嘉宾齐聚一堂，热烈庆祝中国龙年的到来，共搭中英公益桥梁，共创中英美好未来。中国驻英国大使郑泽光、伦敦金融城市长迈克尔·迈内利出席活动并致辞，活动由金融城市长倡议主办，得到了伦敦金融城、英国中国商会、英中贸易协会、英国董事协会、英中商业发展中心及英中协会的共同支持。

中国驻英国大使郑泽光在致辞中向出席活动的各界人士致以新春问候和节日祝福。他在致辞中强调伦敦金融城长久以来对中国企业的支持，同时中方也高度重视伦敦的国际金融地位。

郑泽光提出，中英两国应携手倡导开放合作，为创造开放型世界经济的光明前景贡献力量。

图为中国驻英国大使郑泽光致辞。人民网 郭锦标摄

伦敦金融城市长迈克尔·迈内利在欢迎致辞中高度评价在英中资企业积极参与英国公益事业，并希望未来更多英中企业投身公益事业，回馈当地社会和人民。

图为伦敦金融城市长迈克尔·迈内利致辞。人民网 郭锦标摄

活动当晚气氛热烈，英国中国商会会员企业积极参与了慈善拍卖。本次活动充分彰显了英国中国商会和在英中资企业积极履行社会责任、支持当地社会发展的坚定意愿，体现了中英两国人民之间的深厚友谊和合作关系，英国中国商会将继续为支持中英慈善事业及中英经贸合作作出积极贡献。

图为2024年伦敦金融城中国新年慈善酒会现场。人民网 郭锦标摄

图为2024年伦敦金融城中国新年慈善酒会现场。人民网 郭锦标摄

(责编：苏缨翔、刘慧)