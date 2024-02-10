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共同推动构建中尼命运共同体 争做在尼“五有合格”企业和公民

 ——中国驻尼日利亚大使馆成功举办春节招待会 

2024年02月10日10:05 | 来源：人民网-国际频道
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人民网阿布贾2月8日电 （记者姜宣）驻尼日利亚使馆7日举办2024年华侨和中资机构春节招待会，崔建春大使出席并致新春贺词。在尼中资机构和华侨代表等400余人欢聚一堂，共庆龙年春节。

崔建春回顾了过去一年我国在多个领域取得的发展成就并表示，刚刚过去的2023年是极不平凡、攻坚克难的一年，也是中尼关系具有历史意义的一年。

崔建春强调，希望大家争做在尼“五有合格”企业和公民，要坚决维护“国格”，做到国家尊严至高无上；要崇尚优秀“品格”，打造一流品质品牌；要自觉遵守“规格”，做到诚实信用合规经营；要努力取得“资格”，持续构筑市场竞争优势；要展示中国“风格”，尚和合求大同。愿我们以更加昂扬、自信的姿态，携手共进，破浪前行，为中国式现代化建设、中华民族伟大复兴和构建中尼命运共同体贡献新力量！

中国驻尼日利亚大使崔建春致辞。人民网记者 姜宣摄

中国驻尼日利亚大使崔建春致辞。人民网记者 姜宣摄

尼日利亚中国总商会会长、中国土木尼日利亚有限公司执行董事张志臣，尼日利亚中国矿业联合会第一常务副会长、中国和联总经理李辉及中国驻尼日利亚大使馆领事协助志愿者代表、尼日利亚北部华侨华人友好联合会执行会长卢磊等在发言中表示，海外同胞作为祖国繁荣发展的参与者、见证者、受益者，更应持续为国家建设和中尼两国友好贡献力量。

驻尼日利亚使馆春节招待会现场。人民网记者 姜宣摄

驻尼日利亚使馆春节招待会现场。人民网记者 姜宣摄

招待会还举行了颁奖仪式，授予尼中总商会安全运营办公室“中国在尼日利亚华侨和中资机构2023年先进集体”；尼中总商会公共关系办公室“2023年杰出外宣奖”；尼中矿业联合会“2023年创新突破奖”；使馆领事协助志愿者卢磊“2023年最佳服务奖”；联信盈达有限公司“2024年尼日利亚‘欢乐春节’庙会特别贡献奖”等奖项。

中国驻尼日利亚大使崔建春（右）为尼日利亚中国矿业联合会颁奖。人民网记者 姜宣摄

中国驻尼日利亚大使崔建春（右）为尼日利亚中国矿业联合会颁奖。人民网记者 姜宣摄

(责编：苏缨翔、刘慧)

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