新华社北京2月9日电 近日，许多国家领导人和国际组织负责人纷纷致电或致函中共中央总书记、国家主席习近平，祝贺中国人民喜迎龙年新春。

印尼总统佐科代表印尼人民向习近平主席致以诚挚祝贺和良好祝愿，祝愿兄弟般的中国繁荣进步。相信两国关系将更加强劲，继续打造互利共赢的伙伴关系。

白俄罗斯总统卢卡申科祝愿友好的中国人民和平顺遂，表示中国为维护国际公平正义发挥日益重要作用。2024年是中华人民共和国成立75周年，白俄罗斯愿同中方增进互信，拓展务实合作，丰富人文交流。

阿塞拜疆总统阿利耶夫表示，古老的春节体现了中国对人与自然和谐共生的充分尊重。中国人民真诚、善良、热心的传统美德在历久弥新的民族精神中不断升华。

哈萨克斯坦总统托卡耶夫表示，相信中国必将在通往繁荣强盛的康庄大道上取得辉煌成就。期待双方合作水平提升至新高度，打造哈中关系下一个“黄金三十年”，为两国人民创造更加光明的未来。

吉尔吉斯斯坦总统扎帕罗夫表示，过去一年，中国成功践行习近平主席为中国人民谋福祉要求，相信随着习近平主席提出的全球发展倡议、全球安全倡议和全球文明倡议进一步推进，中国将在国际舞台上取得更加瞩目的成就。

塔吉克斯坦总统拉赫蒙表示，祝愿友好的中国人民和平、安宁、进步、繁荣。很高兴看到中国在可持续发展道路上稳步前进，国际地位和影响不断提升。相信塔中合作将取得更多显著成果。

土库曼斯坦总统谢·别尔德穆哈梅多夫，民族领袖、人民委员会主席库·别尔德穆哈梅多夫向习近平主席和全体友好的中国人民致以最诚挚的祝贺，祝愿全体中国人民身体健康、幸福安康。深信土中合作将持续成功推进，造福两国人民。

乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫表示，美好的春节洋溢着幸福与祥和气息，促进友谊、和谐与团结。相信在新的一年里，乌中关系将迈上更高水平，不断释放合作潜力。

叙利亚总统巴沙尔表示，联结叙中的古丝绸之路展现了中国灿烂文化和悠久历史底蕴。叙中友好交往史和两国人民共同秉持的价值观已成为双方牢固的纽带。愿共同开辟叙中合作广阔前景，造福两国人民。

沙特国王萨勒曼、王储兼首相穆罕默德，阿联酋总统穆罕默德和卡塔尔埃米尔塔米姆分别向习近平主席致以最诚挚的祝贺和最美好的祝愿，祝友好的中国不断发展、进步。

突尼斯总统赛义德向习近平主席致以龙年诚挚祝贺和良好祝愿，表示愿同中方一道努力，共同庆祝突中建交60周年，推动落实两国各领域合作，造福两国人民。

塞内加尔总统萨勒祝愿中国人民幸福安康，表示塞中高质量友好关系持续推进。塞方将一如既往坚定奉行一个中国原则。

赞比亚总统希奇莱马表示，祝愿中国国家昌盛、人民幸福。赞方愿同中方密切合作，共庆赞中建交60周年，巩固赞中全天候友谊，推动赞中全面战略合作伙伴关系取得更大发展。

加纳总统阿库福-阿多表示，希望新的一年为加中两国人民带来更多成功和繁荣，期待加强两国友好合作纽带，推动建设一个公正的世界。

中非总统图瓦德拉在总统府隆重举办中国农历新春招待会，表示在习近平主席英明领导下，中国式现代化取得新的伟大成就，为世界带来新机遇，为广大发展中国家带来新希望，为中非人民实现“中非梦”提供强大助力，中非愿同中方高质量共建命运共同体。

塞舌尔总统拉姆卡拉旺祝愿龙年为伟大的中国带来欢乐、繁荣和成功，表示中国取得前所未有的发展成就，塞方高度珍视同中方的传统友谊，坚定不移奉行一个中国政策，支持中国和平统一，愿不断深化塞中友好。

塞尔维亚总统武契奇表示，祝愿友好的中国人民吉祥如意、幸福安康、诸事顺遂。塞中全面战略伙伴关系牢不可破，两国人民“铁杆友谊”深厚。相信龙年的中国将以力量、智慧和创新精神继续全面开拓进取，早日实现中国梦。

匈牙利总统诺瓦克表示，匈牙利将继续积极参与共建“一带一路”及中国－中东欧国家合作，推动欧中关系发展，相信匈中全面战略伙伴关系将继续蓬勃发展。

克罗地亚总统米拉诺维奇表示，祝愿友好的中国人民身体健康、生活幸福，祝愿中国繁荣昌盛。相信双方将继续致力于深化两国关系，共同应对日益复杂的全球挑战。

保加利亚总统拉德夫祝愿中国人民龙年平安，吉祥如意。保方高度重视并将同中方一道，持续发展并深化保中战略伙伴关系。

塞浦路斯总统赫里斯托祖利季斯表示，祝愿友好的中国人民幸福安康、繁荣昌盛。塞中友谊根基牢固、历久弥坚，各领域合作蓬勃发展。塞方重申坚持一个中国政策，始终坚定支持欧中关系发展。

墨西哥总统洛佩斯专门录制视频祝福中国农历新年，向习近平主席致以诚挚问候和衷心祝福，祝愿兄弟般的中国人民龙年享有繁荣、健康、和平和幸福。

斯里兰卡总理古纳瓦德纳表示，过去一年，中国战胜各种风险挑战，取得巨大成就，社会安宁祥和，人民生活富足，国际影响力不断提升。斯方坚信斯中友好关系将继续深化发展，为两国人民带来更多福祉。

所罗门群岛总理索加瓦雷表示，习近平主席的远见卓识和非凡领导不仅使中国人民受益，也为当前动荡不安的世界注入信心和希望，指明前进方向。所方积极参与构建人类命运共同体，将继续恪守一个中国原则。

联合国秘书长古特雷斯发布春节视频致辞，祝贺中国农历新年首次登上联合国节庆日历，表示龙象征着活力、智慧、守护、吉运，正是人类应对全球挑战所需要的特质。感谢中国和中国人民对联合国、多边主义和全球进步的坚定支持，愿同中方携手实现可持续、公正与和平的未来。

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