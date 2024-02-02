中日嘉宾共同为中国馆开工培土奠基。中国国际贸易促进委员会供图

人民网东京2月2日电 （许可）2月2日上午，2025年日本大阪世博会中国馆开工仪式在大阪滨水梦洲世博园区举办。中国贸促会会长任鸿斌、中国驻日本大使吴江浩、日本大阪府知事吉村洋文、日本世博协会事务总长石毛博行、中国建筑科学研究院董事长王俊等出席仪式并致辞。中日嘉宾共同为中国馆开工培土奠基。

中国贸促会会长任鸿斌致辞。人民网 蒋晓辰摄

任鸿斌在致辞中指出，中国政府高度重视大阪世博会参展工作，将通过中国馆展示美丽中国建设重大成就，展现源远流长的中国文化和博大精深的中华文明，阐释人与自然和谐共生、推动构建人类命运共同体的发展理念。中国馆开工仪式成功举办，标志着中国参展工作迈出关键一步。中国贸促会将与有关各方紧密协作，努力把中国馆打造成大阪世博会最靓丽的“中国名片”，向世界展现丰富多彩、生动立体的中国形象，推进中外经贸交流和民心相通，携手建设更加美好的世界。

中国驻日本大使吴江浩致辞。人民网 蒋晓辰摄

吴江浩表示，中日两国在世博会方面合作基础良好，期待大阪世博会成为促进中日文化交流，增进民众相互理解的重要契机。中国馆将在承载过往的基础上，积极传递中华现代文明、介绍中国日新月异的发展成就，展现开放、包容、友好的中国形象，助力构建人类命运共同体的宏伟事业。

日本大阪府知事吉村洋文致辞。人民网 蒋晓辰摄

吉村洋文表示，2025年是大阪与上海市及江苏省建立友好交流关系45周年的重要年份，希望以大阪世博会中国馆为契机，进一步加深日中两国，以及大阪市和中国友好省市的友谊，也希望中国继续对大阪世博会举办给予支持。

日本世博协会事务总长石毛博行致辞。人民网 蒋晓辰摄

石毛博行表示，非常高兴看到中国馆正式开工建设。2010年上海世博会获得巨大成功。大阪世博会中国馆以共同构建人与自然生命共同体为主题，非常值得期待。希望有更多中国朋友明年来到大阪，亲身领略世博会的独特魅力。

中国建筑科学研究院董事长王俊致辞。人民网 蒋晓辰摄

王俊表示，中国建筑科学研究院作为中国馆的全过程咨询单位，将把中国“天人合一”等传统生态思想与先进艺术展陈手段融合起来，努力让中国馆成为凸显中国特色、承载中国文化、展现中国风采的世博会精品。

2月2日上午，2025年日本大阪世博会中国馆开工仪式在大阪滨水梦洲世博园区举办。人民网 蒋晓辰摄

中国驻大阪总领事薛剑，驻日本使馆经济商务公使宋耀明，日本外务省关西担当大使，中国馆建筑设计、施工、监理等单位代表，以及日本政府有关部门、商协会、世博会合作方、企业和媒体代表近200人参加仪式。

2025年日本大阪世博会中国馆设计方案效果图。中国国际贸易促进委员会供图

2025年日本大阪世博会将于2025年4月13日至10月13日举办。中国馆是大阪世博会首个正式开工的大型国际自建馆，也是本届世博会用地面积最大的外国自建馆之一，占地面积约3500平方米，主题为“共同构建人与自然生命共同体——绿色发展的未来社会”，外观取形于中国传统书简长卷，布展立足于中国绿色发展生动实践，集中阐释了人与自然和谐共生的发展理念。

(责编：曹欣悦、吴成良)