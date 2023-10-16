新华社北京10月16日电 中共中央政治局委员、外交部长王毅16日在钓鱼台国宾馆分别会见来华出席第三届“一带一路”国际合作高峰论坛的土库曼斯坦副总理兼外长梅列多夫、俄罗斯外长拉夫罗夫、蒙古国外长巴特策策格、匈牙利外长西雅尔多、东盟秘书长高金洪。

会见梅列多夫时，王毅说，中方愿同土方一道，以两国元首共识为指引，深化全方位互利合作，推动中土全面战略伙伴关系迈上新台阶。土库曼斯坦是共建“一带一路”的关键伙伴，相信土方此次与会将为中土重大合作注入新动力，推动两国标志性项目取得新进展。

梅列多夫表示，土方积极支持并参与“一带一路”倡议，希加强“复兴丝绸之路”同倡议对接，提升欧亚地区互联互通水平。

会见拉夫罗夫时，王毅表示，中方赞赏普京总统高度评价并支持共建“一带一路”，欢迎俄方继续积极参与，为促进共同发展繁荣贡献力量。明年是中俄建交75周年，双方要规划好纪念活动，深化战略互信，巩固传统友谊，促进世代友好。

拉夫罗夫表示，俄中双边关系保持积极发展势头。俄方期待同中方保持密切战略沟通，深化各领域务实合作。

双方就加强联合国、上海合作组织、金砖国家等多边框架下的合作进行了战略协调。

会见巴特策策格时，王毅表示，中方愿同蒙方加强发展战略对接，让中蒙互利合作更多惠及两国人民，助力地区发展稳定，推动构建人类命运共同体。中方欢迎蒙方出席第三届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式及绿色发展高级别论坛，支持蒙方实现绿色可持续发展。

巴特策策格表示，呼日勒苏赫总统即将来华出席高峰论坛，预祝高峰论坛取得圆满成功。蒙方将继续积极支持习近平主席提出的系列全球倡议。

会见西雅尔多时，王毅说，中匈共建“一带一路”合作取得丰硕成果，助力各自发展。中方高度赞赏匈方坚持中匈友好，在涉及中方核心利益问题上主持公道，期待同匈方深化政治互信，拓展各领域务实合作，推动中匈关系不断迈上更高水平。中方赞赏匈方支持中欧关系发展和互利合作，希望匈方继续为此发挥建设性作用。

西雅尔多表示，匈方将继续积极参与共建“一带一路”，坚定致力于深化匈中、欧中各领域合作。匈方坚决反对脱钩断链，所谓“去风险”实质上反而使欧洲面临风险。

会见高金洪时，王毅表示，今年是习近平主席提出亲诚惠容周边外交理念10周年。我们愿同东盟一道，梳理总结双方关系成功经验，巩固政治互信，坚定相互支持，打造践行亲诚惠容理念的样板和典范。中方将全力支持秘书长工作，希望东盟秘书处继续为双方合作发挥积极作用。

高金洪表示，10年来，东盟国家从共建“一带一路”中获利良多，一系列合作项目在东盟国家成功落地，东盟国家将继续积极参与。

(责编：胡永秋、杨光宇)