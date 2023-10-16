新华社香港10月16日电（记者陆芸）首届巴布亚新几内亚—亚洲投资会议16日在香港开幕。巴新与会官员和商界人士表示，中国是巴新重要的投资和贸易伙伴，期待更多中国投资者来巴新投资，实现互利共赢。

在当日的开幕仪式上，巴新总理马拉佩表示，巴新是一个遵守法制、尊重与投资者协议、积极保护投资者的国家，蕴藏大量投资机会，期待与包括中国在内的亚洲投资者共同开拓在商务、人文等领域的广阔机遇。

据了解，这是太平洋岛国巴新首次在香港举办投资会议。会议一连两日，除传统的矿业、石油和能源领域外，巴新政府官员等还将分享农业、渔业、林业、制造业和服务业等领域投资相关信息，以及亚洲投资者投资巴新的成功案例。

巴新国际贸易和投资部长理查德·马鲁在接受记者采访时表示，中国已是巴新最重要的贸易伙伴，双边贸易有进一步增长的潜力。本次会议只是一个起点，期待更多亚洲投资者，尤其是中国投资者来巴新投资。巴新鼓励中国企业与巴新企业成立合资公司，共同开拓市场，实现互利共赢。他还表示，期待更多的中国游客去巴新旅游。

会议主办方巴新矿业和石油商会主席安东尼·斯迈尔说，选择在香港举办会议并非偶然，希望通过香港辐射亚洲，吸引具备意愿和能力的投资者。他说，会议期间已有许多中国和亚洲其他国家的企业与其接洽。

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