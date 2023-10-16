新华网阿布贾10月16日电（记者杨喆）近日，中国驻拉各斯总领事馆联合尼日利亚孔子学院留华同学会举办“丝路之光 点燃希望——‘一带一路’倡议十周年研讨会”。

图为中国驻拉各斯总领事严宇清在研讨会现场。

中国驻拉各斯总领事严宇清介绍了日前中方发布的《共建“一带一路”：构建人类命运共同体的重大实践》白皮书主要内容，宣介将在北京举办的第三届“一带一路”国际合作高峰论坛，回顾构建人类命运共同体理念、真实亲诚对非政策理念和“一带一路”倡议提出以来，中国携手尼日利亚等非洲国家推动共建“一带一路”不断走深走实，在各方面取得的可喜成就。严宇清说，中尼发展优势互补、合作前景广阔，两国在共建“一带一路”新征程上必将取得双赢成果。

尼日利亚国际问题研究所研究部执行主任乌比教授在主旨演讲中表示，中国发展前景充满光明，“一带一路”倡议为其他国家带来发展机遇，助力非洲经济多元化发展，并推动南南合作、为促进世界经济平衡发展作出贡献。

尼日利亚孔子学院留华同学会会长吴文仲分享了对“一带一路”倡议的理解，表示“一带一路”是中外贸易、文化互鉴、互亲互信的重要纽带。“一带一路”倡议不仅有效促进了尼经济增长，也助力尼参与全球经济大循环。他结合曾在中国学习和生活的经历，表示见证了中国的飞速发展和人民的包容平和，尼日利亚人同样渴望和平、发展和繁荣，希望尼日利亚也能迎来与中国一样的光明前景。

尼日利亚拉各斯大学孔子学院副院长章明表示，“一带一路”倡议促进了非中经济、政治和安全联系，是实现“非洲复兴”的重要路径。中土集团尼日利亚有限公司西南区经理部和中国港湾尼日利亚有限公司拉各斯办事处负责人介绍了参与推动中尼共建“一带一路”高质量发展，推进尼日利亚机场、港口、公路、轨道交通等重大项目建设情况，表明中国企业在“一带一路”框架下为尼经济社会发展作出了重要贡献，为尼民众带来了实实在在的福利。

尼日利亚中国商贸企业协会会长、尼华星艺术团团长倪孟晓重点介绍了在总领馆支持下，侨界开展的“点亮希望 光明重生”资助尼日利亚白内障患者重获光明公益行动。

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