中外医生携手完成高危手术。中国援桑医疗队供图

人民网约翰内斯堡17日电 （记者邹松）中国（江苏）第33期援桑给巴尔医疗队妇产科高玲玲医生11日接到桑给巴尔纳兹·莫加医院妇科值班医生的求救电话，一名5天前行经腹行子宫切除的患者突然发生腹部切口全层裂开，肠管外露，情况危急。

高玲玲在纳兹·莫加医院妇科病房对患者展开检查，考虑患者腹部切口全层感染合并肠梗阻，病情既复杂又紧急。高玲玲请来医疗队队长蒋国庆上台协助手术。在急诊手术准备过程中，当地值班医生告知他们，该患者还合并HIV感染。蒋国庆在前段时间医疗队驻地的大扫除过程中，右手中指皮肤不慎擦伤，在尚未完全愈合的情况下，毅然决定上台协助完成手术。

高医生和蒋队长都是首次给HIV感染患者进行手术。手术过程中，他们在当地医疗物资匮乏，连适用的缝针缝线都没有的情况下，凭借有限资源使手术顺利进行。手术结束时，所有在场的医生和护士都对中国医生竖起了大拇指，向他们表达钦佩和感谢。

面临HIV感染这一潜在威胁，中国援桑医疗队展开的这次手术再次彰显出 “不畏艰苦、甘于奉献、救死扶伤、大爱无疆”的中国医疗队精神。

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