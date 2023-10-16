新华社北京10月16日电 题：跨国公司拥抱“一带一路”合作机遇共筑繁荣之路

新华社记者周乾宪、郑静霞、王秀琼

从制造商、金融机构到专业服务提供商，“一带一路”建设项目中，跨国公司的身影随处可见。乘着共建“一带一路”的东风，许多跨国公司积极拓展市场，深化全球业务战略布局。

第三届“一带一路”国际合作高峰论坛将于10月17日至18日在北京举行。10年来，在各方的共同努力下，共建“一带一路”取得实打实、沉甸甸的成就，成为深受欢迎的国际公共产品和国际合作平台，也为跨国公司创造了巨大的发展机遇。

跨国公司积极参与共建“一带一路”

去年7月，随着埃及第一条电气化铁路——埃及斋月十日城轻轨铁路通车试运行，全球知名电梯制造商奥的斯为项目提供的180多部自动扶梯和电梯也正式投入使用。

2022年7月3日，埃及斋月十日城轻轨铁路通车试运行。新华社记者 隋先凯 摄

这条轻轨铁路是奥的斯近年来参与共建“一带一路”的重点项目之一。此前，它还为埃塞俄比亚商业银行新总部项目提供了约50部自动扶梯和电梯。

奥的斯中国区总裁罗小莉介绍，多年来，公司深度参与共建“一带一路”，为“一带一路”项目提供全方位垂直交通解决方案，并派遣技术团队支持基建及地标建筑大项目的电梯安装。

“奥的斯积极响应共建‘一带一路’倡议，发挥国际品牌和中国制造的双重优势，支持‘一带一路’智慧城市建设，助力铺就合作发展的繁荣之路。”她说。

图为埃塞俄比亚商业银行新总部大楼。新华社记者 汪平 摄

作为全球主要金融机构之一，德意志银行见证许多跨国公司积极参与“一带一路”项目建设。“我们注意到跨国公司和中国企业在中东合作开发可再生能源，还有跨国公司在其他地区参与‘一带一路’供应链的相关项目。” 德意志银行（中国）有限公司行长邱运平说。

他指出，第三方市场合作的机会对跨国公司颇具吸引力。近年来，德意志银行也参与了多个“一带一路”项目，包括牙买加的南北高速公路项目和沙特阿拉伯的光伏项目。

据毕马威中国客户与业务发展主管合伙人江立勤介绍，毕马威在超过90%的“一带一路”共建国家和地区设有办公室，为企业提供投资环境分析、税务筹划、商业谈判支持等专业服务。未来还将继续加大投入，为企业和各类机构在“一带一路”项目的投资和贸易活动提供服务。

“推进共建‘一带一路’将给中国企业拓展业务带来巨大的投资和发展机遇，也会给当地企业带去与中国领先企业合作的机会，提高其在科研、技术和应用方面的水平。”江立勤说。

共建“一带一路”倡议催生新商机

国家发展改革委国际合作研究人员刘南星认为，跨国公司在“一带一路”建设中，特别是设施联通、贸易畅通和资金融通方面扮演着重要角色，而共建“一带一路”倡议提出10年来也为跨国公司提供了巨大商机。

“共建‘一带一路’形成了庞大的产品需求、投资需求与经济合作需求，尤其是基础设施互联互通蕴含大量的商业空间。”刘南星说，“‘一带一路’建设为跨国企业商业经营在建立新的合作伙伴关系、获得新的供货机会、提供专业服务等方面提供了机遇。”

他告诉记者，许多跨国公司积极参与到“一带一路”建设中，高度重视“一带一路”建设相关规划、政策、机制与各领域合作机会，将“一带一路”建设作为调整全球战略布局的重要考量因素，力求由此开创未来更加广阔的发展空间。

这是2022年8月在阿联酋迪拜拍摄的上海电气迪拜光热光伏复合项目（无人机照片）。新华社发

国务院新闻办公室日前发布的《共建“一带一路”：构建人类命运共同体的重大实践》白皮书指出，共建“一带一路”通过双边合作、第三方市场合作、多边合作等多种形式，鼓励更多国家和企业深入参与，形成发展合力。

刘南星表示，由于项目规模通常较大，第三方市场合作是跨国企业参与“一带一路”建设的重要方式与载体。通过这种方式，几个不同国家的企业合作开展项目,可以降低自身单独承担项目而带来的风险。

他说，“一带一路”项目不仅对大型跨国公司有吸引力，对于外国中小企业来说，也可以通过“一带一路”建设进入到海外市场，推动自身的国际化发展。

共促经济全球化健康发展

10年来，“一带一路”国际合作硕果累累，迄今已形成3000多个合作项目，拉动万亿美元投资规模，打造了一个个“国家地标”“民生工程”“合作丰碑”。

2023年8月29日，在印度尼西亚中爪哇省三宝垄市，工人在福建淼天汇食品有限公司印尼公司的对虾加工生产线上工作。新华社记者 徐钦 摄

BI挪威商学院战略教授卡尔·费认为，中国政府对跨国公司参与“一带一路”项目秉持开放态度，跨国公司与中国企业可以在项目运营中优势互补，作出各自的贡献。

“一方面，跨国公司可以为‘一带一路’项目提供国际经验、先进技术和强大的品牌效应。同时，在全球经济低迷的情况下，他们可以从参与这些项目中获得额外的订单和业务。”他说。

分析人士指出，共建“一带一路”旨在推动各国共同走向现代化，推进更有活力、更加包容、更可持续的经济全球化进程，这将持续为包括跨国公司在内的各国企业释放新机遇。

刘南星认为，跨国公司是经济全球化的推动者，也是全球化的受益者。而在全球化面临挑战的时期，共建“一带一路”正是致力于维护经济全球化的健康发展。

他相信，通过将活跃的东亚经济圈、发达的欧洲经济圈、中间广大腹地经济发展潜力巨大的国家联系起来，“一带一路”建设将推动世界经济新增长中心的形成、共建国家的共同现代化和全球经济的复苏。

“在这一过程中，‘一带一路’建设将为共建国家以及跨国企业带来新的巨大发展机遇。”刘南星说。（参与采写：张兆卿）

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