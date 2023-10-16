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外媒记者：“一带一路”国际合作高峰论坛提供了一个交流讨论的平台

2023年10月16日20:54 | 来源：人民网-国际频道
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人民网北京10月16日电 （张荣、苏缨翔、孟儒之）第三届“一带一路”国际合作高峰论坛将于10月17日至18日在京举行。16日，位于国家会议中心的论坛新闻中心正式启用，上午举行了首场吹风会。截至目前，本届高峰论坛有近四千名中外记者报名注册，其中包括1200多名境外媒体记者。

巴西旗手电视台记者儒利亚诺接受采访。 人民网 苏缨翔摄

巴西旗手电视台记者儒利亚诺接受采访。 人民网 苏缨翔摄

来自巴西旗手电视台的记者儒利亚诺在接受人民网采访时表示，今年是共建“一带一路”倡议提出十周年，论坛的举办为世界各国领导人和代表提供了一个交流讨论的平台。

自2009年中国成为巴西最大出口目的地国，中巴两国经贸合作不断深化。“尽管巴西尚未正式加入‘一带一路’倡议，但巴西是金砖机制成员国，中国也是巴西最大的贸易伙伴，两国的经贸往来是有目共睹的。” 儒利亚诺表示。

巴西《中北部传媒集团》记者拉尼艾莉接受采访。 人民网 苏缨翔摄

巴西《中北部传媒集团》记者拉尼艾莉接受采访。 人民网 苏缨翔摄

来自巴西《中北部传媒集团》的拉尼艾莉对于此次“一带一路”国际合作高峰论坛同样抱有期许。她表示，“一带一路”倡议涵盖多国，这十年最大的意义就是共建“一带一路”合作伙伴增添了很多新成员。“我们目睹了中国如何帮助共建国家改善基础设施和民生福祉。”

东帝汶《帝汶邮报》记者奥古斯托接受采访。 人民网 苏缨翔摄

东帝汶《帝汶邮报》记者奥古斯托接受采访。 人民网 苏缨翔摄

在首场吹风会上，东帝汶《帝汶邮报》记者奥古斯托就“一带一路”倡议下的海洋合作“蓝色经济通道”进行了提问。

会后他表示，“‘蓝色经济通道’对东帝汶来说非常重要，因为东帝汶是一个东南亚岛国，拥有丰富的海洋资源。东帝汶希望得到中国的支持，尤其是技术支持。”他还提到，去年，中国国务委员兼外长王毅访问东帝汶，并表示双方将适时启动编制共建“一带一路”合作规划文本磋商，希望未来两国可以继续深化各领域合作。

(责编：崔越、杨牧)

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