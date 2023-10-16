新华社马累10月16日电 专访：共建“一带一路”推动马尔代夫繁荣发展——访马尔代夫当选总统穆伊兹

新华社记者车宏亮

马尔代夫当选总统穆伊兹日前在首都马累接受新华社记者专访时表示，中马友谊大桥是马尔代夫迄今实施的最具标志性和变革性的发展项目，相信在共建 “一带一路”框架下，马中友好合作将推动马尔代夫长期繁荣发展。

穆伊兹说，中马友谊大桥连接首都马累和胡鲁马累岛，令数十万人的生活发生积极改变，不仅惠及马尔代夫民众，还惠及赴马尔代夫旅行的游客。

中国援建的中马友谊大桥2018年8月通车，是马尔代夫首座跨海大桥，结束了马累与新兴城市、第二大岛胡鲁马累之间只能通过轮渡往来的历史。

穆伊兹说，在共建“一带一路”框架下，马中两国还实施了住房项目建设、维拉纳国际机场改扩建等。“一带一路”倡议对共建国家的发展发挥着重要作用。马尔代夫已规划诸多基础设施项目，相信马中合作将有力推进这些项目。

穆伊兹指出，作为由上千个小岛组成的国家，马尔代夫受气候变化影响显著，生态环境非常脆弱。中国帮助马尔代夫建设亟需的基础设施项目，使马尔代夫获得更加安全的生态环境，更有效地应对气候变化等问题。

穆伊兹表示，马中有着传统友好关系，双方相互尊重国家主权和独立，多年来保持密切合作。他领导的新一届政府将继续同中国发展友好关系。

对于第三届“一带一路”国际合作高峰论坛，穆伊兹说，本届高峰论坛具有重要意义，对包括马尔代夫在内的共建国家非常重要，他已委派特使代表其参加高峰论坛，期待高峰论坛取得丰硕成果。

穆伊兹高度评价习近平主席提出的全球发展倡议、全球安全倡议和全球文明倡议。他说，马尔代夫欢迎“三大全球倡议”，认为倡议有利于马经济社会发展与安全稳定。所有发展中国家，特别是像马尔代夫这样的岛国，都从中国方案中获得帮助，马尔代夫将积极参与其中。

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