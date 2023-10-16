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李强同匈牙利总理欧尔班会谈

2023年10月16日18:33 | 来源：新华网
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　　新华社北京10月16日电 国务院总理李强10月16日上午在人民大会堂同来华出席第三届“一带一路”国际合作高峰论坛并进行正式访问的匈牙利总理欧尔班会谈。

　　李强表示，近年来，在习近平主席和欧尔班总理战略引领下，中匈互利合作取得丰硕成果，树立了构建新型国际关系的典范。中方愿同匈方一道努力，将两国领导人重要共识不断转化为实际行动，做相互支持的真朋友、发展繁荣的同路人、相知相亲的好伙伴，更好惠及两国人民。

　　李强指出，中方愿同匈方筑牢政治互信基础，继续坚定支持彼此主权、安全和发展利益。中方愿推动“一带一路”倡议与匈牙利“向东开放”战略更紧密对接，共同努力推动贸易、投资、金融等领域务实合作不断提质升级。抓紧推进匈塞铁路项目，拓展新能源、数字经济、人工智能等领域创新合作，更好助力两国实现各自发展目标。双方要深化教育、旅游、体育等人文交流，夯实两国关系的民意基础。中方愿同匈方加强多边领域沟通协作，维护两国共同利益，推动全球治理朝着更公正合理方向发展。中国的发展对欧洲是机遇不是挑战，是动力不是风险。希望匈方继续为加强中国－中东欧国家合作、推动中欧关系发展发挥积极作用。

　　欧尔班表示，匈中关系有着深厚基础。匈方一贯恪守一个中国原则，将继续奉行对华友好政策，积极参与共建“一带一路”，支持互联互通、开放合作，反对脱钩和封闭。匈方愿同中方一道，以明年两国建交75周年为契机，深化各领域互利合作，推动匈中关系和中东欧国家以及欧盟国家对华合作进一步发展。

　　会谈后，两国总理共同见证签署共建“一带一路”、产业与投资、工业和信息化、教育、海关、供应链、发展政策、数字经济、绿色发展等多项双边合作文件。

　　会谈前，李强在人民大会堂北大厅为欧尔班举行欢迎仪式。

　　吴政隆参加上述活动。

　　当日上午，欧尔班向人民英雄纪念碑敬献花圈。

(责编：曹欣悦、崔越)

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