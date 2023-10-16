人民网迪拜10月16日电 （记者管克江、张志文）10月16日，中国银行在纳斯达克迪拜交易所举行其全球首批共建“一带一路”绿色债券上市摇铃仪式。

本次上市的共建“一带一路”绿色债券规模合计等值7.7亿美元，将用于共建“一带一路”国家的合格绿色项目，覆盖了阿联酋、沙特阿拉伯、葡萄牙、奥地利、保加利亚和波兰等国家。该绿色债券由迪拜和卢森堡两家境外分行同步发行，期限均为3年。其中，卢森堡分行发行20亿元离岸人民币品种；中国银行迪拜分行发行5亿美元SOFR浮息品种，中国银行迪拜分行是首个募集资金全部用于中东地区绿色项目的中资发行人。

中国银行副行长张小东表示，本次发行彰显了中国银行在绿色金融领域的承诺和向低碳包容性绿色经济转型的决心。共建“一带一路”倡议提出十年来，中国银行参与了“一带一路”共建国家的900多个项目，授信余额2690多亿美元。我们非常重视与纳斯达克迪拜在“一带一路”倡议和绿色金融领域的合作，期待双方协力共建更加可持续的未来。

迪拜金融市场兼纳斯达克迪拜交易所首席执行官哈米德·阿里表示，中国银行绿色债券于纳斯达克迪拜成功上市，进一步加强了我们与中国银行长期、互信的合作关系。当前，我们与贵行携手，在应对全球可持续发展挑战中共同构建更具变革性作用的资本市场。中国银行发行的全球首批共建”一带一路”绿色债券标志着我们朝着这个方向迈出了重要一步，推动了绿色投资的发展，同时也彰显了纳斯达克迪拜对环境和社会责任的承诺。

图为中外嘉宾出席摇铃仪式。迪拜纳斯达克供图

据介绍，共建“一带一路”倡议提出十年来，中国银行充分利用在国际资本市场及境外业务领域的优势，不断促进共建“一带一路”国家之间的资金融通，累计共发行5期“一带一路”主题债券，募集资金近等值150亿美元，多次组织共建“一带一路”国家分支机构发行境外ESG债券，支持当地可持续金融发展。自2016年以来，中国银行通过其12家海外分支机构共发行ESG债券约等值180亿美元，包括绿色债券（含蓝色债券）、可持续发展债券和转型债券等类型。

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