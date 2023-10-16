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驻拉各斯总领馆成功举办“一带一路”倡议十周年研讨会

2023年10月16日17:28 | 来源：人民网-国际频道
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人民网阿布贾10月16日电 （记者姜宣）当地时间14日，在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛即将召开之际，驻拉各斯总领事馆联合尼日利亚孔子学院留华同学会成功举办了“丝路之光 点燃希望——‘一带一路’倡议十周年研讨会”。严宇清总领事出席活动并致辞，金明煜副总领事、果鹏文主任及尼日利亚智库、工商界和媒体代表、孔院留华同学会及拉各斯大学孔子学院师生代表、领区中资企业和侨界代表等百余人参加活动。

严宇清首先介绍了日前中方发布的《共建“一带一路”：构建人类命运共同体的重大实践》白皮书主要内容，宣介10月17至18日将在北京举办的第三届“一带一路”国际合作高峰论坛重要意义，回顾“一带一路”倡议10年来，中国携手尼日利亚等非洲国家推动共建“一带一路”倡议不断走深走实，在各方面取得的可喜成就。严宇清强调，中尼发展优势互补、合作前景广阔，两国在共建“一带一路”新征程上必将取得双赢成果。

尼日利亚国际问题研究所研究部执行主任乌比教授表示，中国发展前景充满光明，“一带一路”倡议为其他国家带来发展机遇，助力非洲经济多元化发展，并推动南南合作、为促进世界经济平衡发展做出贡献。乌比指出，所谓“中国债务陷阱”完全是无稽之谈，相反，中国为非洲国家提供多元化的融资方案以支持非洲发展，西方国家的所谓替代方案，充其量不过是意识形态对抗的手段，并没有实在的后续安排。中国才是非洲发展的真正伙伴。

尼日利亚孔子学院留华同学会会长吴文仲表示,“一带一路”是中外贸易、文化互鉴、互亲互信的重要纽带。“一带一路”倡议不仅极大促进了尼经济增长，也助力尼参与全球经济大循环。

尼日利亚拉各斯大学孔子学院副院长章明表示，“一带一路”倡议促进了非中经济、政治和安全联系，是实现“非洲复兴”的重要路径。

中土（尼日利亚）有限公司西南区经理部和中国港湾（尼日利亚）有限公司拉各斯办事处负责人图文并茂介绍了参与推动中尼共建“一带一路”高质量发展，推进尼日利亚机场、港口、公路、轨道交通等重大项目建设情况，表明中国企业在“一带一路”框架下为尼经济社会发展作出了重要贡献，为尼民众带来了实实在在的福利。

尼日利亚中国商贸企业协会会长、尼华星艺术团团长倪孟晓重点介绍了总领馆支持下侨界开展的“点亮希望 光明重生”资助尼日利亚白内障患者重获光明公益行动，充分展现了中国人乐善好施、大爱无疆的传统美德以及为推进民心相通、深化中尼友谊付出的努力。

活动现场还播放了在驻尼使馆指导下由中尼媒体工作者共同制作的“中尼和文化合乐章”纪录片，展现“一带一路”建设在尼取得的丰硕成果，《新时代中国的非凡十年》图片展以及白皮书和《美丽中国》等宣传册受到与会嘉宾青睐。

驻拉各斯总领馆总领事严宇清致辞。驻拉各馆总领馆供图

驻拉各斯总领馆总领事严宇清致辞。驻拉各馆总领馆供图

尼日利亚孔子学院留华同学会会长吴文仲分享经验。驻拉各馆总领馆供图

尼日利亚孔子学院留华同学会会长吴文仲分享经验。驻拉各馆总领馆供图

(责编：崔越、杨牧)

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