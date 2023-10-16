人民网曼谷10月16日电 （记者孙广勇）10月15日，由泰国中国企业总商会、泰国江浙会馆、江浙商会联合主办的“第九次未来讲堂”在曼谷成功举办。

中华人民共和国驻泰王国大使馆经济商务处参赞张潇潇致辞时强调，两国之间经济合作的重要性以及加强数字经济领域的合作潜力。

中国移动国际泰国公司总经理宁丽君作为引言嘉宾表示，数字化技术在全球范围内重塑了农业、工业、日常生活和社会治理，并通过实现能量和信息的融合发展，推动了文明的进步；而识别和理解这一深刻且普遍的趋势将为各行各业的未来发展和布局提供关键指引。

论坛专家阵容强大，中国移动国际公司平台业务部总经理纪涌博士详细解析了Web3.0技术在泰国数字经济中的核心角色、在旅游行业的运用，以及无忧行作为中国移动旗下一站式的生活服务平台后续在web3技术加持下构建travel dao，为用户提供更加本地化、有温度的服务。此外，来自华为、阿里云及腾讯云的高级管理者们也分别针对ICT技术生态建设、企业数字化转型以及人工智能在东南亚的新趋势与实践等议题进行了深入的分享和探讨，展现了中国科技企业在推动泰国及东南亚地区数字化进程中的积极作用和前瞻策略。

据悉，本次论坛的主题聚焦于“未来已来——泰国数字经济时代新机遇”，汇聚了中国和泰国的政商界精英以及多家科技领军企业的专家学者近百人，旨在构建一个共享、开放和互利共赢的中泰数字经济交流平台，深入探讨了在泰国数字化进程中的新机遇和挑战，以及中泰企业在数字化转型和技术创新方面的深度合作。

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