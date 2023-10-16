新华社开罗10月16日电 综述：巴以冲突持续升级 国际油价波动加剧

新华社记者李芮 张健 安娜

新一轮巴以冲突已持续超过一周，推动国际原油价格进入上升通道。纽约油价13日显著上涨，11月交货的纽约轻质原油期货价格上涨4.78美元，收于每桶87.69美元。未来油价走向成为各方关注的焦点。

中东地区石油储量丰富，占世界海运石油贸易的三分之一以上，地缘政治风险急剧上升令原油市场“如坐针毡”。

以色列军方13日要求巴勒斯坦加沙地带北部上百万居民撤往南部地区，称以军今后几天将在加沙城展开“重大”行动。原油价格当日大幅上涨。

国际能源署日前发布的10月份原油市场月度报告显示，虽然当前国际原油供应没有直接受到巴以冲突影响，但随着冲突持续，市场担忧情绪或将加剧。

分析人士指出，当前，石油市场面临沙特阿拉伯和俄罗斯将自愿减产期限延长至年底等利多因素，还面临全球宏观经济指标低于预期和美国汽油交付量跌至两年来的低点等利空因素，这些因素都将对未来油价走向产生重要影响。

与此同时，今年第四季度，石油需求会面临旅游减少和季节性库存增加的情况。国际能源署10月份原油市场月度报告显示，预计第四季度原油供应将保持相对短缺的状态，但如果沙特和俄罗斯的减产措施在明年1月取消，原油供应最终或将过剩。

巴以冲突对周边重要产油国的影响以及这些国家的应对措施成为市场关注的重点。分析人士指出，在巴以冲突持续升级的背景下，地区外溢效应逐渐显现，而这也成为影响今后一段时期国际油价走向的最大不确定因素。

厦门大学中国能源政策研究院院长林伯强说，在没有其他国家参与的情况下，冲突对油价影响有限；但如果伊朗被卷入其中，油价或将大幅上涨。

英国能源研究企业伍德麦肯兹咨询公司分析师艾伦·格尔德认为，如果冲突扩大，最直接的市场影响可能是美国对伊朗出口采取更严格的制裁措施。

美国拉皮丹能源咨询公司总裁鲍勃·麦克纳利在接受美国消费者新闻与商业频道(CNBC)采访时表示，如果伊朗被卷入冲突，油价可能会上涨5美元至10美元。

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