新华社北京10月16日电 巴勒斯坦总统马哈茂德·阿巴斯15日强调，只有巴勒斯坦解放组织（巴解组织）才是巴勒斯坦人民的唯一合法代表。他敦促国际社会立即制止以色列对加沙地带采取军事行动，并要求开放紧急人道主义通道。

据巴勒斯坦通讯社报道，阿巴斯15日同委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗通电话时强调，巴解组织是巴勒斯坦人民唯一合法代表，只有该组织、而非任何其他组织的政策、项目和决定能够代表巴勒斯坦人民利益。

2月12日，巴勒斯坦总统阿巴斯在位于埃及首都开罗的阿拉伯联盟总部出席会议。新华社发（穆罕默德·阿里摄）

据巴通社报道，阿巴斯重申反对冲突双方伤害平民。他强调，巴方致力于通过具有国际合法性的决议以及已签署协议、和平抵抗和政治行动结束以色列占领，实现建国目标。

巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）本月7日从加沙地带向以色列境内军民目标发起突袭，招致以色列对加沙地带展开猛烈报复。本轮冲突已造成逾2600名巴勒斯坦人和约1400名以色列人丧生，逾万人受伤。

以色列国防军13日发布通知，要求加沙地带北部逾百万民众南撤，以便以军对该地区哈马斯及其他巴勒斯坦武装组织发动大规模进攻。国际社会对此反应不一，但普遍担心以军行动导致严重人道主义灾难。

这是10月15日在加沙地带南部城市汗尤尼斯的一所学校拍摄的流离失所的儿童。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

据巴通社报道，阿巴斯在同马杜罗通话时，呼吁国际社会“立即制止以色列对巴勒斯坦人民的侵略，向他们提供保护，并允许向加沙地带开放紧急人道主义通道，为那里的人们提供医疗用品、水、电力和燃料”。

法新社援引委内瑞拉外交部声明报道，马杜罗重申“委内瑞拉对巴勒斯坦事业和权力机构的无条件支持，”承诺未来数天内向巴勒斯坦人民提供30吨人道主义援助物资。（蒋国鹏）

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