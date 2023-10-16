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巴以冲突已致逾4000人死亡 联合国秘书长发出人道主义呼吁

2023年10月16日13:59 | 来源：新华网
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新华社北京10月16日电 综合新华社驻外记者报道：最新数据显示，截至15日，巴以双方在新一轮冲突中的死亡人数已超过4000人。联合国秘书长古特雷斯15日发表声明，呼吁巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）立即无条件释放挟持的人质，同时呼吁以色列准许人道主义救援物资和救援人员进入加沙地带。

古特雷斯表示，这两项人道主义呼吁的目标各自都正当合理，不应成为谈判筹码。加沙地带的饮用水、电力和其他必需品正在耗尽。联合国在埃及、约旦、以色列和约旦河西岸囤有食品、水、医疗物资和燃料等，这些物资可以在数小时内启运。联合国工作人员需要安全无阻地将物资顺利运抵加沙地带。

巴勒斯坦加沙地带卫生部门发表声明说，截至当地时间15日19时，以色列袭击加沙地带已造成2670人死亡、9600人受伤。声明说，由于居民区和通往医院的道路遭到大规模破坏，救援行动目前面临巨大困难。以色列方面的数据显示，1400余名以色列人在冲突中死亡，另有至少155人被哈马斯挟持至加沙地带。

以色列能源部长卡茨15日表示，根据美国和以色列两国领导人达成的共识，以方将对加沙南部开放供水，但此说法遭到巴勒斯坦方面否认。巴水务局局长马赞·戈内姆在接受新华社记者采访时说，以方说法“不属实”，并表示“即使以色列恢复供水，在加沙地带缺电状态下，水务局仍难以向当地供水”。

黎巴嫩真主党15日发表声明说，其武装人员袭击了黎以边境的多个以方据点，并炮击了以色列哈尼塔定居点，造成多名以军伤亡。黎巴嫩军方消息人士表示，以军方随即进行还击，向黎巴嫩数个村镇发射50多枚炮弹。联合国驻黎巴嫩临时部队（联黎部队）同日发表声明说，黎以边境交火愈发激烈，一枚火箭弹落在位于黎南部纳古拉镇的联黎部队总部，所幸未造成人员伤亡。声明敦促有关各方停火。

俄罗斯外长拉夫罗夫15日应邀同巴西外长维埃拉通电话，双方就如何缓和巴以冲突等问题交换了意见，强调迫切需要保护平民并防止危机蔓延到地区其他国家。拉夫罗夫表示，中东和平进程的最终目标应是建立一个以东耶路撒冷为首都，与以色列和平、安全共处的独立的巴勒斯坦国。

埃及总统塞西15日说，埃及愿意就新一轮巴以冲突主办国际及地区峰会，以探讨巴勒斯坦问题。根据埃及总统府发表的声明，塞西当天在国家安全会议结束后表示：“除了‘两国方案’，解决巴勒斯坦问题没有其他办法。”埃及反对以色列迫使加沙人民流离失所的政策，以及任何“以牺牲邻国利益为代价解决巴勒斯坦问题的企图”。

美国国务卿布林肯15日到访埃及并与塞西讨论了巴以局势。布林肯在记者会上说，连接埃及和加沙地带的拉法口岸将重新开放。美国正与联合国、埃及和以色列等方面协商建立人道主义援助运输机制。布林肯同日在接受沙特媒体采访时表示，美国欢迎埃及就新一轮巴以冲突主办国际峰会的想法。

突尼斯总统府15日发表声明说，一架向加沙地带运送援助物资的突尼斯军机当天飞往埃及。这架军机装运了急救药品、医疗器械、儿童奶粉、卫生用品等12吨物资，这些物资将移交巴勒斯坦红新月会，从埃及经拉法口岸运往加沙地带。

法国总统府15日发表新闻公报说，总统马克龙当天与伊朗总统莱希通电话。马克龙表示，法国反对巴以冲突“升级或扩大”，特别是在黎巴嫩。马克龙重申，必须采取一切措施避免加沙平民受到伤害，必须遵守国际人道主义法。法国正与联合国合作，采取措施支持在加沙地带的人道主义行动。另据法国媒体报道，正在以色列访问的法国外长科隆纳15日在记者会上说，已有19名法国人在巴以冲突中死亡，另有13人下落不明。

(责编：艾雯、刘洁妍)

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