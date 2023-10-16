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一带一路 大道同行

莫斯科中国贸易中心：打造“中国风”地标 助力务实合作

人民网记者 申佳平
2023年10月16日13:58 | 来源：人民网-国际频道
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古建、牌楼、叠石、翠柳……莫斯科中国贸易中心的中式园林内，原汁原味的中国传统元素和景观魅力十足。

莫斯科中国贸易中心的中式园林“华铭园”一角。人民网记者 申亚欣摄

莫斯科中国贸易中心的中式园林“华铭园”一角。人民网记者 申亚欣摄

莫斯科中国贸易中心由中石油所属华油集团华铭国际投资有限公司负责投资建设和运营管理，是中俄务实合作的标志性项目之一。中心占地6.7公顷，建筑面积10.5万平方米，包括莫斯科阳光酒店、会议中心、公寓、写字楼、中式园林“华铭园”等。

中国华铭国际投资有限公司党委书记赵焱彤介绍，莫斯科中国贸易中心项目建设，克服了极端天气等重重困难，于2022年9月正式投运。项目由中国企业设计建造和经营管理，相继获得“莫斯科年度最佳竣工工程奖”和中国境外工程鲁班奖（境外工程）。

莫斯科中国贸易中心。人民网记者 申亚欣摄

莫斯科中国贸易中心。人民网记者 申亚欣摄

“我们要讲好中国故事，推广中国文化。”赵焱彤表示，莫斯科中国贸易中心的中式园林和古典建筑群占地4.5公顷，是中资机构在海外建设投运面积最大的中式园林，致力于成为诠释中国传统文化底蕴的“窗口”。

莫斯科中国贸易中心的中式园林“华铭园”一角。人民网记者 申佳平摄

莫斯科中国贸易中心的中式园林“华铭园”一角。人民网记者 申佳平摄

赵焱彤表示，投运以来，莫斯科中国贸易中心成为了莫斯科的新兴地标建筑之一，巨大商业价值和潜力备受关注。航空、科技、通讯等多领域大型企业、社会组织也接连表达入驻意愿。莫斯科阳光酒店先后举行了“欢乐春节”中国文化庙会、“一带一路”青年论坛、俄罗斯医疗展、中俄高校论坛、中国企业招聘论坛、中国电影《长空之王》俄罗斯首映式等40余场大型活动。

赵焱彤说，下一步将依托莫斯科中国贸易中心平台，乘着“一带一路”倡议的东风，努力打造中俄两国优秀企业和产品的展示中心、信息中心、交易中心和服务中心。

(责编：于洋、常红)

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