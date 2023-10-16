新华社巴格达10月16日电 通讯：“我们再也不用担心天然气资源被白白浪费了”——中企承建天然气处理厂助力伊拉克油田绿色发展

新华社记者董亚雷

“感谢中国朋友带来的技术设备，我们再也不用担心大量天然气资源被白白浪费了。”在伊拉克南部米桑省哈法亚油田，望着夜晚灯光下熠熠生辉的密集管线和巨型塔器，伊拉克工程师纳沙特·迪亚难掩心中的喜悦。

伊拉克蕴含丰富的油气资源，已探明石油储量位居世界第五，天然气储量第十二，油气产业在国民经济中处于主导地位。然而，由于加工设备投资大、周期长、技术难度高，伊拉克天然气加工能力十分有限，各油田难以有效利用开采过程中产生的大量伴生气。世界银行今年3月的统计报告显示，伊拉克每年浪费的天然气量高达170亿立方米。

2019年，以作业者身份运营哈法亚油田的中国石油天然气股份有限公司（中国石油）投资超10亿美元建设哈法亚天然气处理厂。该项目由中国石油工程建设有限公司承建，日前已顺利完成机械竣工，预计明年上半年投产。

中国石油（伊拉克）哈法亚公司总经理方甲中表示，作为“一带一路”中伊能源合作的典范，哈法亚项目是伊油田中第一个建设天然气处理厂并实现天然气综合利用的项目。处理厂投入使用后，产出的天然气可供电厂发电，既保护环境、节约资源，又能缓解当地电力短缺问题，凝液、硫磺等其他油气产品还可供销售和使用。

哈法亚天然气处理厂项目包括天然气脱硫、凝液加工、硫磺回收和尾气处理等13套工艺设施，整体设计采用世界领先的中国标准。作为伊拉克政府重点关注的绿色环保与民生项目，该处理厂占地50万平方米，天然气日处理能力达850万立方米。

中国企业为伊拉克油气产业绿色发展付出的努力得到了伊方的充分肯定。伊拉克石油部长哈扬·阿卜杜勒·加尼称赞中企为解决伊拉克民生问题作出突出贡献。电力部长齐亚德·阿里·法迪勒表示，该处理厂项目意义重大，建成后将有效缓解米桑省电力短缺问题。

“哈法亚天然气处理厂是当地百姓期盼已久的关键项目。”米桑省省长阿里·杜埃说，发展天然气工业、充分利用油田伴生气是政府的优先事项，哈法亚天然气处理厂项目实现机械竣工，是伊中能源合作的里程碑。

伊拉克石油部副部长阿里·马里杰说，伊中能源合作成果丰硕，该处理厂项目将对伊经济社会发展、民生改善和生态环境保护带来积极作用。

迪亚对记者说，能在中企承建的油田项目中成为负责工程合同的伊方负责人，他感觉实现了自己的人生理想。“中方建设者热情亲切，乐于助人，传授给我很多经验技术。作为伊拉克人，在中企承建的油田工作快七年了，我感到很自豪！”

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