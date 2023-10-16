沙特阿拉伯王国驻华大使阿卜杜拉赫曼·哈勒比。人民网记者 曾书柔摄

人民网北京10月16日电 （记者曾书柔）第三届“一带一路”国际合作高峰论坛将于10月17日至18日在北京举行。这是纪念“一带一路”倡议提出10周年最隆重的活动，也是各方共商高质量共建“一带一路”合作的重要平台。对此，沙特阿拉伯王国驻华大使阿卜杜拉赫曼·哈勒比近日在接受人民网记者采访时盛赞“一带一路”倡议与“沙特2030”愿景高度契合，他表示，沙中两国近年来在这一框架下的多领域合作实现了优势互补和共同发展，极大惠及了两国人民的生活。

哈勒比说，2022年底，中国国家主席习近平对沙特王国进行了历史性的访问，并签署了沙中全面战略伙伴关系协议。两国全力推进“沙特2030”愿景与“一带一路”倡议的对接，以及在该框架下的各领域合作。他指出，沙特与中国可以利用双方的优势互补实现共同利益，并让两国人民从中受益，过上更好的生活。

站在新的发展路口，哈勒比对未来沙中合作的前景表示乐观。他指出，近年来，沙特与中国贸易额数创新高。2022年，沙中双边贸易额达1160.4亿美元，同比增长32.9%。在过去的一年里，沙特与中国双向投资均出现了显著的增长和繁荣态势，为未来沙中两国的发展打开机遇之门，注入澎湃动力。

哈勒比认为，沙特与中国的关系是当代国际关系发展典范，在复杂多变的国际局势下，两国坚定推进合作，积极拓展发展空间。

哈勒比说：“每个国家都有选择命运和发展的权利，我们选择了‘沙特2030’愿景，正为之努力，并且我们有信心能实现。正所谓‘我们梦想并实现’，我们实现抱负的方式是学习并改进，我们总结自己和其他国家的经验，再用最适合我们的方案去实施。”

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