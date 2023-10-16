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上合示范区：打造“一带一路”国际合作新平台

2023年10月16日13:39 | 来源：人民日报客户端
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推动高质量共建“一带一路”，在山东省青岛市，一个新的国际合作平台正在加速打造。10月15日，2023“一带一路”媒体合作论坛欧亚主流媒体考察团来到中国－上海合作组织地方经贸合作示范区（下称“上合示范区”），感受这一平台的发展脉动。

欧亚主流媒体参观上合示范区。姜琳琳摄

欧亚主流媒体参观上合示范区。姜琳琳摄

2018年6月，在青岛举行的上海合作组织成员国元首理事会第十八次会议上，中国政府提出支持在青岛建设上合示范区。近年来，上合示范区不断强化其国际公共产品属性，依托我国超大规模市场优势，发挥国内国际双循环的联动效应，逐步成为国际产业链、供应链、贸易链、价值链交汇的枢纽节点，促进了上合组织地方经贸合作，成为“一带一路”国际合作新平台。

欧亚主流媒体考察团了解上合经贸综服平台情况。喻思南摄

欧亚主流媒体考察团了解上合经贸综服平台情况。喻思南摄

“我们的平台升级已经到2.0版本，将为贸易提供更便利、更全要素的服务。”参访中国—上海合作组织地方经贸合作综合服务平台（以下简称“上合经贸综服平台”）时，上合示范区工作人员介绍。该平台是上合示范区打造的集贸易、通关、物流、金融为一体的全周期、全要素、全链条一站式专业经贸综合服务平台，也是我国国际贸易“单一窗口”之一。去年11月上线以来，该平台已累计注册企业近6000家，认证供应商795家、认证采购商212家，完成申报报关单7000余票，报关金额超300亿元。“一站式”链接世界，上合组织与共建“一带一路”国家产业链供应链合作不断深化。

欧亚主流媒体考察团参访青岛·上合之珠国际博览中心。姜琳琳摄

欧亚主流媒体考察团参访青岛·上合之珠国际博览中心。姜琳琳摄

去年9月启用的青岛·上合之珠国际博览中心，是全国首个上合组织国家文化体验基地。走进吉尔吉斯斯坦文化元素展示区，比什凯克特色建筑搭配当地民俗花纹，异域风情扑面而来。展柜上，吉尔吉斯斯坦的蜂蜜、毛毡拖鞋、奶制品、手工包等特色产品琳琅满目。“上合示范区的工作令人赞叹，这里的发展前景很广阔。”哈萨克斯坦《新闻报》总编辑瓦列里·苏尔加诺夫告诉记者，最近他在学习中文，希望更多了解、介绍中国，帮助中哈经贸往来、促进人文交流。

上合示范区与欧亚主流媒体考察团座谈交流。喻思南摄

上合示范区与欧亚主流媒体考察团座谈交流。喻思南摄

“加强与上合组织合作是一个新课题，盼望通过你们帮我们传播信息扩大影响，共同打造好面向上合组织的合作平台。”上合示范区党工委委员、管委会副主任郝国新对考察团说。他表示，下一步，上合示范区要当好平台搭建者、资源链接者、方案提供者，建设与上合组织国家相关地方间双向投资贸易制度创新的试验区、企业创业兴业的集聚区、“一带一路”地方经贸合作的先行区，打造新时代对外开放新高地，为服务国家对外工作大局作出新贡献。

(责编：艾雯、刘洁妍)

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