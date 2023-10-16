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埃及明亚省考古发现距今约3400年墓地

2023年10月16日11:20 | 来源：新华网
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这是10月15日在埃及明亚省考古现场拍摄的彩绘木乃伊棺椁。新华社记者 隋先凯 摄

这是10月15日在埃及明亚省考古现场拍摄的彩绘木乃伊棺椁。新华社记者 隋先凯 摄

新华社开罗10月15日电（记者姚兵）埃及旅游和文物部15日宣布，埃及考古学家在明亚省发现一座古埃及新王国时期墓地。

这是10月15日在埃及明亚省考古现场拍摄的出土文物。新华社发（艾哈迈德·戈马摄）

这是10月15日在埃及明亚省考古现场拍摄的出土文物。新华社发（艾哈迈德·戈马摄）

埃及最高文物委员会秘书长穆斯塔法·瓦齐里在考古发掘现场说，该墓地的历史可追溯到约3400年前，属古埃及新王国时期，用于埋葬高官和祭司。

这是10月15日在埃及明亚省考古现场拍摄的出土文物。新华社记者 隋先凯 摄

这是10月15日在埃及明亚省考古现场拍摄的出土文物。新华社记者 隋先凯 摄

瓦齐里说，此次考古发掘地位于明亚省图纳山大墓地附近地区，考古学家在墓地发掘出大量石凿墓，并出土彩绘棺椁、木乃伊、纸莎草、神像等数百件文物。

本次考古发掘工作于2017年启动，由埃及最高文物委员会领导的一个考古团队负责。

这是10月15日在埃及明亚省考古现场拍摄的彩绘木乃伊棺椁。新华社发（艾哈迈德·戈马摄）

这是10月15日在埃及明亚省考古现场拍摄的彩绘木乃伊棺椁。新华社发（艾哈迈德·戈马摄）

10月15日，在埃及明亚省考古现场，考古人员清理一座石凿墓中的木乃伊。新华社发（艾哈迈德·戈马摄）

10月15日，在埃及明亚省考古现场，考古人员清理一座石凿墓中的木乃伊。新华社发（艾哈迈德·戈马摄）

(责编：艾雯、刘洁妍)

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