人民网伦敦10月15日电 （许立群、郭锦标）唱得火热的京剧国粹、舞得火热的中国功夫、打得火热的乒乓球友好赛、喝得火热的中国茗茶、聊得火热的老乡见面会、做得火热的“变废为宝”手工作坊……这是10月14日下午，在伦敦华埠中国站举办的2023第三届英国华侨华人社团迎新日活动的火热场面。全英70个华侨华人协会、商会、同乡会及各大兴趣社团摆开“招新架势”，为旅英华人、留学生提供了一个线下结交朋友、丰富业余生活的大平台，也吸引了众多对中国文化有浓厚兴趣的外国友人。

本次活动由《欧洲时报》英国分社及其新媒体平台“英伦圈”、跨境MCN机构华时星盟共同主办，中国驻英国大使馆以及全英中国学生学者联谊会特别支持。

中国驻英国大使馆领侨处副主任王滨滨代表中国驻英国大使馆祝贺活动成功举办。他提到，英国华侨华人社团迎新日为在英华侨华人和留学生提供了一个重要平台。对于刚来到英国的侨胞们，尤其是留学生，面临着诸如文化差异、语言障碍和不同生活方式等挑战，帮助大家找到组织，尽快地适应在英国的新生活是大家齐聚在此的初衷。今天的活动很有意义，一方面，为在英各华侨华人社团提供了一个展现风貌、招才纳新、相互交流的舞台；另一方面，它也为初到英国的华侨华人和留学生朋友提供了一个结识老乡、前辈和学长的机会，可以更好地融入英国的生活。同时，他特别提醒，近年来电信诈骗屡有发生，希望大家一定要注意人身和财产安全，不轻信陌生电话和信息。他表示，中国驻英国大使馆将一直提供支持和帮助，让大家在异国他乡感受到家的温暖。

《欧洲时报》英国分社负责人李强在致辞中提到，今年正好是自己来到英国的第20年，这20年间他亲眼见证了赴英中国留学生从当初的1万多人到今年超过20万。他表示，希望通过这样的活动能够帮助刚来到英国的朋友们更早找到组织，更及时地获得资讯和便利，更好地适应在英生活，安心工作和学习。同时，他鼓励刚来英的留学生朋友，利用好宝贵时间，做好规划、多结交朋友、行动起来，会收获更多。

英国浙江联谊会暨商贸会会长、伦敦华埠商会秘书长黄萍在致辞中表示，“迎新日”不仅为新来者提供了在异国他乡找到归属感的机会，同时也为英国各大华侨华人社团和机构提供了一个展示自己、吸引新成员、加强互动交流的难得平台。作为从第一届就开始参加的老朋友，每届迎新日都感受着互助与友情的温暖，找到了志同道合的伙伴。她还特别提到，伦敦华埠商会连续22年在伦敦市中心的特拉法加广场举办亚洲以外规模最大的春节庆典，舞龙舞狮和花车巡游等精彩节目，不仅受到在英华侨华人留学生的喜爱，也吸引了来自世界各地的数十万英国民众及各国游客，希望借此机会欢迎大家以各种形式参与，共襄盛举。

全英中国学生学者联谊会主席张瑞华在致辞中介绍，全英中国学生学者联谊会作为英国最大的服务于全英中国留学生和学者的组织，覆盖英国全境97所高校。作为连续参加三届迎新日的学生社团，她表示，今年的社团迎新日颇具创新，与时俱进地添加了很多互动娱乐环节。同时，全英中国学生学者联谊会每年举办的全英高层次人才创业大赛、创业沙龙及学术前沿讲堂、全英博士论坛和全英高校中文辩论赛等，力求充分满足在英留学生的学术、创新创业和文体娱乐需求。她希望大家在即将到来的全英春晚感受到欢乐。

迎新日上，多个社团带来的戏曲、歌舞、功夫等精彩表演接连登场：伦敦普通话简体字学校的小朋友表演的《少林英雄》吸引了所有人的注意；曾在中国少林寺习武多年的混血家庭“功夫一家人”上演了一场力与美的艺术，武打双子星——年仅12岁的安和14岁的小天带来了醉拳和双节棍；中英戏曲协会会长邱增慧和戏曲演员李宛金带来了京剧著名经典剧目《拾玉镯》选段，展现戏曲作为中华文化之瑰宝和中国传统艺术精华的曼妙；伦敦国风舞蹈工作室舞者李天依带来独舞《赤伶》；英国华人华侨合唱团音乐艺术总监王蓓蓓和合唱团带来一曲《国家》，婉转动听的旋律牵动着每一位思乡学子的心。

来自英国的托尼在英伦汉风展台上尝试了汉服，来自华威大学学习汉语言与西语的安启月也身着汉服，她说今年是学习中文的第三年，上了一年网课，今天参加迎新日又认识了很多朋友，可以向大家交流学习中文，她很开心。来自印度的天天是一名电影爱好者，在迎新日上看到了IAF动物·未来·生态影展，他说很高兴能和来自世界各地的同好交流。刚刚从国内举家来英的小倩对记者说：“这个活动让刚来伦敦的我们一下找到了归属感和方向感。”带着孩子来参加迎新日的潮汐表示，孩子在国内学习京剧，对传统文化艺术非常感兴趣，这次很开心找到中英戏曲协会，能让孩子在英国延续戏曲学习的梦想真是特别棒！

值得一提的是，本届迎新日还全新推出“非正常人类集市”和“摆烂小摊”等新潮趣味单元，在开辟的“创意新潮空间”里，汇聚先锋艺术展览、手工艺品和精彩的电音表演。参与者纷纷表示“大开眼界”，好看又好玩。

(责编：于洋、常红)