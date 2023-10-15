10月14日，巴特额尔登主席致辞。人民网记者 霍文摄

人民网乌兰巴托10月15日电 （记者霍文）14日，参加杭州第4届亚残运会的蒙古国运动员壮行仪式在乌兰巴托举行，蒙古国国家大呼拉尔委员、国家奥林匹克、公共体育运动委员会主席巴特额尔登、蒙古国残奥委会主席尼玛呼以及参赛运动员、教练员及媒体记者百余人出席仪式。

仪式上首先播放了杭州第4届亚残运会宣传片，宣读了亚残奥委会主席马吉德的贺辞。巴特额尔登在致辞中感谢蒙古国运动员和教练员的辛勤付出，预祝参赛运动员取得好成绩。尼玛呼在致辞中希望代表团成员团结一致，赛出风格，赛出水平，树立蒙古国运动员的良好形象，同时力争获得更多奖牌，为国增光。

蒙古国110人组成的代表团参加杭州第4届亚残运会，蒙古国残奥委会主席尼玛呼将担任杭州第4届亚残运会蒙古国代表团团长。此次将有68名运动员将参加柔道、国际象棋、轮椅击剑、田径、乒乓球、游泳、围棋、射击、射箭、举重、排球、羽毛球、跆拳道等项目的比赛。蒙古国残疾人世锦赛男子举重冠军恩赫巴雅尔·索德诺木皮勒杰和蒙古国残疾人世锦赛女子跆拳道冠军呼日勒巴特尔·恩赫图娅将作为代表团旗手出席开幕式。

2010年蒙古国运动员在广州亚残运会获得2银、3铜共5枚奖牌，2014年在仁川亚残运会获得2金、1银、8铜共11枚奖牌，2018年在雅加达亚残运会获得1金、1银、3铜共5枚奖牌。目前蒙古国共获得3金、4银、14铜共21枚亚残运会奖牌。本届亚残运会是蒙古国派出运动员人数最多的一次，在金牌数量上有望创历史纪录。

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