人民网雅加达10月14日电 （记者李培松、曹师韵）10月14日，第一届“联通—海丰杯”网球赛在雅加达举办。活动由印度尼西亚中国商会总会主办，信息及通讯分会、电力分会及航空与物流分会承办，中国联通及新海丰联合冠名。来自中国驻印尼使馆、使团以及34家驻印尼中资企业的网球爱好者参赛。

中国驻印尼大使馆公参石资明、印度尼西亚中国商会总会主席张朝阳主持开球仪式，宣布比赛开始。比赛当天同时成立了印尼中国网球爱好者协会，旨在推广网球运动，促进会员身心健康，增进会员沟通。协会将举办不同阶段和水平的训练活动、比赛，搭建一个爱网球、看网球、学网球、打网球的平台。

印度尼西亚中国商会总会成立于2005年5月，由驻印尼中资机构和中国个人自发组成，是非赢利性、非政治性的民间社团，现有会员单位260多家，包含世界500强国有企业以及中国国内百强、行业龙头民营企业，覆盖能源、矿产、交通运输、金融等多个行业。商会宗旨是为在印尼注册的中资企业服务，维护中国企业在印尼的合法权益；为增进中印尼两国人民的传统友谊、促进中印尼两国企业的友好合作与交流发挥重要的桥梁和纽带作用。

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