人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

印度尼西亚中国商会总会举办第一届“联通—海丰杯”网球赛

2023年10月15日11:22 | 来源：人民网-国际频道
小字号

网球赛获奖者合影。印度尼西亚中国商会总会供图
网球赛获奖者合影。印度尼西亚中国商会总会供图

人民网雅加达10月14日电 （记者李培松、曹师韵）10月14日，第一届“联通—海丰杯”网球赛在雅加达举办。活动由印度尼西亚中国商会总会主办，信息及通讯分会、电力分会及航空与物流分会承办，中国联通及新海丰联合冠名。来自中国驻印尼使馆、使团以及34家驻印尼中资企业的网球爱好者参赛。

中国驻印尼大使馆公参石资明、印度尼西亚中国商会总会主席张朝阳主持开球仪式，宣布比赛开始。比赛当天同时成立了印尼中国网球爱好者协会，旨在推广网球运动，促进会员身心健康，增进会员沟通。协会将举办不同阶段和水平的训练活动、比赛，搭建一个爱网球、看网球、学网球、打网球的平台。

印度尼西亚中国商会总会成立于2005年5月，由驻印尼中资机构和中国个人自发组成，是非赢利性、非政治性的民间社团，现有会员单位260多家，包含世界500强国有企业以及中国国内百强、行业龙头民营企业，覆盖能源、矿产、交通运输、金融等多个行业。商会宗旨是为在印尼注册的中资企业服务，维护中国企业在印尼的合法权益；为增进中印尼两国人民的传统友谊、促进中印尼两国企业的友好合作与交流发挥重要的桥梁和纽带作用。

【1】【2】
(责编：苏缨翔、刘慧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部