人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

2023中英科技峰会在伦敦举办

2023年10月15日10:23 | 来源：人民网-国际频道
小字号

中国驻英国使馆科技公参丁明勤发表致辞。人民网记者 周卓斌摄
中国驻英国使馆科技公参丁明勤发表致辞。人民网记者 周卓斌摄

人民网伦敦10月15日电 （记者周卓斌）10月14日，2023中英科技峰会在伦敦成功举办。本届峰会以“让科技打破不可能”主题，就未来城市、未来生命、未来创新创业、未来人工智能等议题进行讨论，同时举办科技企业展会和创业创新展览，吸引众多观众线下和线上参与。

2023自然指数年度榜单显示，中国研究机构在自然科学领域的贡献已超越美国，位居榜首。近十年来，中英科研人员合著论文数量呈指数级增长，2022年数据显示已达到英国学术论文总产出的11.4%。

中国驻英国使馆科技公参丁明勤在峰会开幕式致辞时表示，自建立大使级外交关系以来，中英在各领域开展了卓有成效的交流与合作，给两国人民带来了实实在在的利益。在复杂多变的国际形势中，中英两国保持对话沟通，扩大互利合作。其中，科技和创新领域的合作发挥了重要作用。

丁明勤表示，中英科技创新优势互补，中英合作提升了两国的科技研究能力和生产力，为双方提供了新的发展机遇。两国在绿色低碳技术、先进农业、抗生素耐药性研究、生物多样性、创业等领域合作潜力巨大，相信中英科技创新合作将在应对气候变化、公共卫生、粮食安全等全球性挑战中发挥越来越重要的作用。

2015年诺贝尔化学奖得主、英国皇家学会院士托马斯·林达尔、华威大学执行副校长顾赛、帝国理工学院土木与环境工程学院院长华盛顿·欧强分别结合各自研究领域发表致辞，鼓励青年科学研究者努力进取，开拓创新。

“中英科技峰会”由帝国理工学院中国学生学者联谊会于2015年发起，每年邀请全球高校青年学生学者、权威学术界和产业界代表等，围绕本年度热点科技成果和新兴技术进行学术交流。本届峰会吸引来自中国、英国、北美、澳洲及欧洲多国的合作机构共同参与。

【1】【2】
(责编：苏缨翔、刘慧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部