中国驻英国使馆科技公参丁明勤发表致辞。人民网记者 周卓斌摄

人民网伦敦10月15日电 （记者周卓斌）10月14日，2023中英科技峰会在伦敦成功举办。本届峰会以“让科技打破不可能”主题，就未来城市、未来生命、未来创新创业、未来人工智能等议题进行讨论，同时举办科技企业展会和创业创新展览，吸引众多观众线下和线上参与。

2023自然指数年度榜单显示，中国研究机构在自然科学领域的贡献已超越美国，位居榜首。近十年来，中英科研人员合著论文数量呈指数级增长，2022年数据显示已达到英国学术论文总产出的11.4%。

中国驻英国使馆科技公参丁明勤在峰会开幕式致辞时表示，自建立大使级外交关系以来，中英在各领域开展了卓有成效的交流与合作，给两国人民带来了实实在在的利益。在复杂多变的国际形势中，中英两国保持对话沟通，扩大互利合作。其中，科技和创新领域的合作发挥了重要作用。

丁明勤表示，中英科技创新优势互补，中英合作提升了两国的科技研究能力和生产力，为双方提供了新的发展机遇。两国在绿色低碳技术、先进农业、抗生素耐药性研究、生物多样性、创业等领域合作潜力巨大，相信中英科技创新合作将在应对气候变化、公共卫生、粮食安全等全球性挑战中发挥越来越重要的作用。

2015年诺贝尔化学奖得主、英国皇家学会院士托马斯·林达尔、华威大学执行副校长顾赛、帝国理工学院土木与环境工程学院院长华盛顿·欧强分别结合各自研究领域发表致辞，鼓励青年科学研究者努力进取，开拓创新。

“中英科技峰会”由帝国理工学院中国学生学者联谊会于2015年发起，每年邀请全球高校青年学生学者、权威学术界和产业界代表等，围绕本年度热点科技成果和新兴技术进行学术交流。本届峰会吸引来自中国、英国、北美、澳洲及欧洲多国的合作机构共同参与。

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