新华社北京10月14日电 综合新华社驻外记者报道：据巴勒斯坦卫生部发布的信息，截至当地时间14日12时，加沙地带死亡人数2215人，受伤8714人。约旦河西岸死亡人数54人，受伤1100余人。

以色列国防军14日早间发表声明说，以军在加沙地带继续连夜发动空袭，一名巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）高级成员被打死。当日午后，以军发表声明说，黎巴嫩方面向黎以边境以色列的军事基地发射了多枚迫击炮弹，以军正向黎巴嫩境内发射区域进行还击。

巴勒斯坦总统阿巴斯13日在约旦首都安曼会见美国国务卿布林肯时敦促制止以色列对巴勒斯坦人民的侵略，并强调需采取政治行动结束以色列对巴勒斯坦土地的占领，实现和平。他还指出，以色列必须允许向加沙地带开放紧急人道主义走廊，为平民提供医疗用品、水、电和燃料。

巴勒斯坦卫生部长马伊·凯拉14日接受新华社记者电话采访时说，巴勒斯坦卫生部已同国际红十字会协调，争取15日向加沙地带运送一批医疗援助物资。目前，国际红十字会已同以色列达成一致，向加沙地带的医院提供医疗援助和物资。

目击者14日告诉新华社记者，当天有数百名外国公民前往加沙地带和埃及边境的拉法口岸，准备撤离加沙地带。另据消息人士14日透露，埃及方面并未允许外国人通过拉法口岸，除非各方在援助物资进入加沙地带问题上达成一致。目前，外国公民已返回加沙地带南部等候进一步指示。

约旦国王阿卜杜拉二世13日在首都安曼会见到访的布林肯时督促要开放紧急人道主义走廊，并强调有必要加强国际努力以制止加沙地带局势升级，并防止其蔓延到约旦河西岸。他重申有必要创造政治条件以在“两国方案”的基础上解决巴勒斯坦问题，实现公正和全面和平的前景。

叙利亚总统巴沙尔13日与到访的伊朗外长阿卜杜拉希扬会面，讨论巴以局势。巴沙尔表示，叙利亚支持“巴勒斯坦人民及其反对以色列占领、争取70多年来被剥夺权利的合法斗争”。

叙外长费萨尔·梅克达德13日与阿卜杜拉希扬会面后举行联合记者会。梅克达德强调，叙方始终支持巴勒斯坦人民，直至其“土地获得解放、独立国家建立”。阿卜杜拉希扬表示，加沙地带需要国际支持，以解除以色列实施的封锁。

布林肯13日到访卡塔尔，与该国官员讨论巴以局势。布林肯在新闻发布会上表示，美国认为以色列有权利甚至义务保护本国民众，但同时敦促以方在军事行动中采取一切可能的预防措施避免伤害平民。

美国国防部长奥斯汀13日到访以色列，重申美方对以色列的支持并承诺将继续向以方提供军事援助。奥斯汀说，美国对以色列的援助将持续下去，以“确保以色列得到自卫所需的一切”。

以色列军方13日发表声明，称出于“人道主义”原因，要求加沙地带北部所有居民撤往南部地区。挪威外交大臣维特费尔特13日表示，谴责以色列当局封锁加沙地带的行为，这一行为将给当地造成严重的人道主义灾难。维特费尔特还说，挪威将为加沙平民提供7000万挪威克朗（约合637万美元）的紧急人道主义援助。

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