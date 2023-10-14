夏清

沙特阿拉伯王国，地处连接亚非欧三大洲的枢纽位置，也是“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的重要交汇地带。

2016年1月，应沙特阿拉伯王国国王萨勒曼邀请，习近平主席对沙特进行国事访问。在这次历史性访问中，中沙双方同意加强发展战略对接，在共同推进“一带一路”建设框架内深入合作。

就在习近平主席访问沙特3个月后，2016年4月，沙特正式发布了备受瞩目的“2030愿景”。沙特决定摆脱对石油产业的高度依赖，推进经济多元化发展战略。在共建“一带一路”倡议助力下，沙特开启历史性国家变革转型。

红海之滨，中沙正携手在沙漠里打造一座未来之城。红海新城，是中沙在绿色低碳领域重点合作项目，未来这里的电力供应将100%来自清洁能源。在中国企业建设的其中一个光伏厂区内，4068排光伏板整齐排列，24小时不间断为新城提供可再生能源。针对当地沙尘频繁的天气，中国企业还专门设计了自动清扫机器人。

2030年红海新城建成后，预计每年可接待百万人次的游客，它也成为沙特“2030愿景”和共建“一带一路”倡议深入对接的生动缩影。

过去7年，在两国元首共同推动下，中沙务实合作迅猛发展。2022年12月，时隔6年，习近平主席对沙特再次进行国事访问。当习近平主席乘坐的专机进入沙特领空，沙特空军4架战机升空护航，礼宾护卫机在空中拉出象征中国国旗的彩带，沙特用最高礼遇迎接来自中国最尊贵的客人。

在同沙特王储兼首相穆罕默德的会谈中，习近平主席表示，中方支持沙方“2030愿景”“绿色中东”等一系列重大发展倡议，愿积极参与沙特工业化进程，助力沙特经济多元化发展。

沙特，曾与中国驼铃相闻、舟楫相望。而今，在共建“一带一路”倡议新纽带下，中沙合作成果遍及沙漠绿洲、海洋星空，从红海公用基础设施项目到吉赞产业聚集区，从5G通信到合作探月，从联合考古到人文交流，中沙友好跨越千年，为这片幸福沙漠带来盎然生机。

总监制丨李挺

监制丨钱蔚 王姗姗

总制片人丨耿志民

总编导丨彭裔然 杜晓东

本集编导丨王帅天

策划组丨兴来 吴璇 马紫雯 张亚楠 杨程凯

记者丨李超 张亚宁

剪辑丨白宇佳 王帅天

配音丨王帅天

视效导演丨高凌潇

音乐编辑丨王安然 袁凯程

作曲丨程池

调色丨魏欢

制片主任丨杨波 崔钰林

节目统筹丨郭优玥 刘霄 遇剑 金伊结

制作统筹丨白河山 夏清

技术监制丨肖泉 顾宇

视觉设计丨张霄鹤 张激光 任民 林晓鹏 周文磊

包装丨梁烨 王雅琪 崔凯 冯坤

协助拍摄丨总台中东总站

(责编：袁勃、赵欣悦)