人民网都柏林10月12日电 （郭锦标）10月12日，四川自贸试验区“链动全球”欧洲活动爱尔兰经贸推介会在都柏林成功举办。四川省商务厅党组成员、四川自贸办专职副主任吴舸和中国驻爱尔兰大使馆经商处参赞王家宝出席并致辞。

四川省商务厅党组成员、四川自贸办专职副主任吴舸致辞。主办方供图

据介绍，作为推进改革和提升开放型经济水平的“试验田”之一，中国（四川）自由贸易试验区正在成为中国西部地区贸易、投资发展的新引擎。此次推介会展示了四川优势特色产业、产品、企业，以及企业落地政策、良好的营商环境，进一步增进了四川与爱尔兰之间贸易企业、行业机构的相互了解，为发掘新的合作机会奠定基础，

推介会上，国翔国际飞机租赁、四川川航物流、自贡灯彩产业集团等企业负责人作了发言。宜宾、德阳等市（州）代表分别作营商环境推介。爱尔兰北方商会、Zatino Group等爱尔兰当地有关商协会、企业及媒体代表参加会议。

活动现场。主办方供图

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