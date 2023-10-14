“国之交在于民相亲，民相亲在于心相通。”千百年前，古丝绸之路绵延欧亚大陆，让各国人民相遇相知；今天，汇聚着丰富文化旅游资源的“一带一路”，吸引各国游客前往一览胜景、感悟文化，进而更加相知相亲。本期“‘一带一路’艺旅绽放”系列报道邀请5位中外旅游行业的管理者、从业者，讲述他们亲历的“一带一路”故事。

南非迎来更多中国游客

高彬礼

过去十年，“一带一路”倡议将众多国家更紧密地联系在一起。南非作为最早与中国签署“一带一路”合作谅解备忘录的非洲国家，已连续13年成为中国在非洲最大贸易伙伴，而中国更是连续14年稳居南非第一大贸易伙伴。“一带一路”倡议也为南非旅游业发展带来千载难逢的机遇。

在担任南非旅游局亚洲/澳大利亚和新西兰/中东区域总经理之前，我曾在南非航空公司工作多年，深谙抵达旅游目的地的便捷程度对于游客选择目的地有着至关重要的作用。2015年10月，中国国际航空公司开通北京到约翰内斯堡的直飞航线，2019年1月，该航线经停深圳，进一步方便中国游客到访南非。这条中南直飞航线在“一带一路”倡议下得以实现，极大地便利了两国人民的沟通往来。

全球旅游业在过去几年遭受冲击，今年初，中国将南非列入恢复中国公民出境团队游首批国家名单，中国国际航空公司也在第一时间恢复航班运力。目前，直飞航班大大助力南非旅游业的复苏。今年上半年，到访南非的中国游客比2022年同期增长266.9%。

过去，许多中国人对南非的印象主要是好望角，或是2010年南非世界杯的热闹场面。“一带一路”倡议提出后，两国间的文化交流及人员往来得以加强，中国人民对南非有了更全面、更立体的了解，这大大增加了他们对到访南非的兴趣。近年来，南非的旅游主管部门和企业也更多关注中国文化，推出一系列适合中国游客的旅游活动，如春节庆祝活动、中文导游服务等，以满足中国游客的需求。这对深化两国人民的友谊大有益处。

今年8月22日，在中国和南非两国元首共同见证下，两国政府签署《中南关于同意深化“一带一路”合作的意向书》。我坚信，随着共建“一带一路”的继续推进与深化，中南两国之间的旅游合作将进一步加深，为两国人民带来更多福祉。

（作者系南非旅游局亚洲/澳大利亚和新西兰/中东区域总经理）

中老铁路串联山河胜景

依波逢

我叫依波逢，出生在云南省西双版纳傣族自治州勐腊县的一个小乡村，从小会说汉语和傣族语，长大后又学习了老挝语和泰语。我的家乡与老挝接壤，考大学时，我选择了应用老挝语专业。2019年9月，我获得了去老挝国立大学留学的机会。在那里，我和老挝的同学一起学习，一起旅游，一起感受当地的文化。为了更好地了解老挝的风土人情，我常看老挝语的电影、电视剧，有时还能看到中国影视剧的老挝语版本，感到既熟悉又新奇。

2021年12月3日16时45分，“复兴号”“澜沧号”列车分别从中国昆明站、老挝万象站同时驶出，标志着全长1035公里、全线采用中国标准的中老铁路全线开通运营。作为该铁路列车上的一名乘务员，我见证了这一难忘的历史时刻。

今年4月13日，中老铁路跨境客运列车正式开行。“山不再高，路不再长。”乘坐这趟列车，只需九个半小时，就能从昆明抵达万象。“复兴号”从昆明南站出发，在国内“绿巨人”的基础上增加了红腰带涂装；“澜沧号”从老挝万象站始发，采用红、蓝、白三色涂装，是老挝国旗的颜色。回想起我在老挝留学时，从万象到琅勃拉邦需五六个小时，中老铁路的开通将这段路程的时间缩短至不到两个小时。我的很多老挝同学告诉我，铁路的开通给他们的出行带来了极大的便利，我的老挝老师还和我约定，要乘坐这趟列车来中国旅游。

我也有了更广阔的工作舞台。虽然我学的是老挝语专业，但要在中老铁路列车上做好翻译工作，并不容易。在日常工作中，我们需要掌握很多与铁路运行相关的专业词汇。此外，我们还学习了中老两国传统舞蹈和歌曲，以更好地为旅客服务。

今年暑期，有不少老挝的旅游团队乘坐这趟列车来西双版纳旅游。有一次，几名老挝籍旅客告诉我，他们是专程前来体验中老铁路的。我全程用老挝语为他们服务，并详细介绍列车上的设备设施及沿途各站的美食、美景、风土人情等，他们对中老铁路赞不绝口，我也为自己的工作感到自豪。

列车车厢里，中老两国的文化元素到处可见，腰枕上绣有中国牡丹花和老挝占芭花的图案，我们的制服也以“丝路花语”为主题。这些细节都体现了中老文化交融以及对中老两国友谊的美好祝愿。

如今，中老铁路跨境客运列车上的旅客越来越多，他们都期待沿着这条铁路感受两国风情，我和我的同事们也会以最好的服务迎接他们。

（作者系中老铁路列车乘务员，本报记者李茂颖采访整理）

中泰旅游搭起友谊之桥

韦修代

上世纪90年代末，我进入泰国旅游行业。公司成立之初，我们接待的游客主要来自欧美国家，中国游客较少。一次，我们公司有幸为中国残疾人联合会赴泰国访问活动提供全程服务，让我感受到“中泰一家亲”，也激起我进一步了解中国、了解中国文化的浓厚兴趣。

本世纪初以来，随着中国经济社会发展，出境游的中国游客越来越多。2008年，受泰国政治危机影响，部分机场被迫关闭，我亲眼目睹了滞留观光客的无助，决定让中国游客无偿入住芭提雅一家酒店，并第一时间联系航空公司，出资包机送中国游客安全回国。临上飞机前，不少中国游客热泪盈眶，盛情邀请我去中国看看。那欣喜的目光和感人肺腑的话语，令我至今难忘。

值得一提的是，1988年，泰国成为中国公民首个出境游目的地国家。中国游客到访泰国经历了从最初的“新马泰”三国团队游、泰国一地团队游的观光出游，到半自由行、自由行等休闲度假游的转变。他们在泰国游玩的目的地也从过去集中于曼谷、芭提雅、普吉岛等地，扩大到更多地方，其中不乏新兴、小众目的地。

“一带一路”倡议给泰国旅游业发展带来的积极影响有目共睹。到泰国的中国游客数量迅猛增长，促使当地旅游企业不断提升服务质量。

近年来，我们始终关注中国游客出游喜好、旅游方式的变化，不断开发新项目，还根据游客的需求提供定制化服务，设计更适合中国游客需求的旅游产品和服务项目，如文化体验、健康养生、研学旅游、户外探险等。例如，我们推出的芭提雅游艇出海前往无人岛项目，颇受中国年轻游客青睐。我们公司曾接待过一个来自广东的旅游团，他们希望多看看泰国的历史遗迹，于是，在常规景点之外，我们带领团友专程前往北碧府，那里有著名的桂河铁路桥，也是电影《桂河大桥》的发生地。

9月25日起，泰国面向中国游客实施阶段性免签政策，为期约5个月，两国间的人员往来将更加密切。我们期待能陪同更多中国游客感受泰国的异域风光和人文魅力，搭起中泰友谊之桥，为两国人民亲上加亲贡献一份力量。

（作者系泰国泰新时代旅游集团有限公司董事长，本报记者尹婕采访整理）

约旦古城见证丝路变迁

周艳萍

阳光洒在穆萨的脸上，他正眉飞色舞地和我讲述这几年约旦的变化。像从前一样，我们依然在佩特拉古城最经典的景点——卡兹尼神殿附近的一家小咖啡馆里喝咖啡，等待游客游览完毕回到约定地点集合。午餐后，我们将驱车前往下一个景点——月亮谷，一个被当地人称为瓦迪拉姆的沙漠。

穆萨是个地道的约旦人，2004年起，他开始担任导游工作。过去8年间，我曾带队游览过约旦很多次，穆萨是我合作过的地接导游中讲解最详细、最健谈的一个。单是佩特拉古城，他就可以为游客介绍1个多小时。的确，佩特拉，这座离约旦首都安曼250公里的古城，具有2000多年的历史，曾是古代重要的商路中心和交通要塞。印度的香料、埃及的黄金、中国的丝绸经过这里运往大马士革、泰尔等地。因此，每次为中国游客讲解，穆萨总会提起丝绸之路，描述当年佩特拉的繁荣景象。

约旦约80%的国土是茫茫戈壁和沙漠，自然资源相对匮乏。过去，穆萨的家人靠务农为生，由于缺水，他家主要种植耐旱的橄榄。随着中国与约旦经贸合作不断深入，穆萨感到学中文能给自己带来更多发展机会。2008年，穆萨开始在当地的孔子学院系统学习中文。经过不懈努力，他通过了考试，可以用中文熟练讲解约旦的历史文化，还帮助家人在亚喀巴湾的开发区做起经营中国小商品的生意。2012年，他家拮据的经济状况得到改善，日子一天天好起来。

今天的卡兹尼神殿像往常一样游人如织，穆萨滔滔不绝地向我讲述如今约旦的经济社会发展情况。

穆萨告诉我，2021年，中企承建的约旦阿塔拉特油页岩电站并网成功，这个项目是中约“一带一路”合作重点项目，建成后成为约旦规模最大发电站。穆萨难掩兴奋，挥舞着手臂几乎要站起来。“有了足够的电力，我们国家才能实现经济腾飞，我们也可以得到更多的工作机会，赚更多的钱。”

接近正午，阳光打在卡兹尼神殿玫瑰色的石头上，晃得人睁不开眼睛。我们面前的咖啡有点凉了，游客们还在兴致勃勃地参观，穆萨依旧神采飞扬地说着……因为疫情，我们的相聚中断了3年，现在，我们又可以携手带领更多中国游客来看这个古老而美丽的国家。

（作者系中青旅遨游科技发展有限公司产品运营事业部领队中心领队，本报记者尹婕采访整理）

中亚成为出境游新热门

徐 嘉

今年是“一带一路”倡议提出十周年，作为一名旅游从业者，我感慨颇多。在每天处理的一单单具体旅游业务中，我切实感受到合作、共享带来的新变化。今年是我投身出境旅游行业的第13年，目前业务涉及的出境游目的地基本都是共建“一带一路”国家。

我所在的旅行社以中东、非洲旅游为主营业务，我们将那里的一个个充满魅力的旅游目的地推介到广阔的中国市场，设计亲子游、家庭游、个人游、跟团游等产品，带领一批批中国游客游览埃及的金字塔、红海，阿联酋的迪拜塔、阿布扎比民俗村，南非的比林斯堡野生动物保护区和开普敦花园大道等。

中亚地区是共建“一带一路”的首倡之地。因此，我们也将出境游业务聚焦在中亚地区。千年丝路，东西互融，中亚有着绝美的自然风光、璀璨的丝路文化遗产、多彩的人文风情、丰富的美食水果等，是一个别具魅力的出境游目的地。

今年，中国出境团队旅游业务重启后，中亚再次成为中国游客关注的热门目的地，中国和中亚间的旅游交流更为密切。我也有了新舞台，担任乌兹别克斯坦中国旅游发展协会主任，以民间旅游使者的身份，助力两国旅游交流合作。

乌兹别克斯坦是古丝绸之路上的文明古国，拥有别具魅力的文化旅游资源。《阿里巴巴与四十大盗》发生地撒马尔罕、阿凡提的故乡布哈拉、绿洲之城希瓦，对中国游客充满吸引力。乌兹别克斯坦已对中国公民实行落地10天免签政策。今年4月，我所在的协会联合多家旅游公司组织了乌兹别克斯坦首发团，来自陕西、上海、北京、福建、青海、四川等地的游客，到访塔什干、撒马尔罕、布哈拉等中亚名城。截至目前，今年已有3000多名中国游客前往乌兹别克斯坦，他们对那里赞不绝口。

中国游客前往乌兹别克斯坦后，为当地人带来了更多发展机会。他们热情友好、善良淳朴，用实际行动欢迎中国游客的到来。许多毕业于孔子学院等学校的当地学生纷纷加入旅游行业。越来越多中亚地区的年轻人主动学习中文，感受中国文化，“中国热”在这里兴起。未来，中亚旅行线路将成为中国游客出境游的热门选择，同时，越来越多中亚地区的游客也将走进中国、了解中国。我对未来充满期待。

（作者系乌兹别克斯坦中国旅游发展协会主任、马克旅行和斯坦行总经理，本报记者赵珊采访整理）

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