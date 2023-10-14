新华社联合国10月13日电 中国常驻联合国代表张军13日在安理会紧急磋商中，针对当前严峻的巴以局势阐述中方立场，呼吁作出一切努力，推动尽快实现停火，防止发生更严重的人道灾难。

张军表示，巴以新一轮冲突造成大规模平民伤亡和人道危机。中方谴责一切针对平民的暴力和袭击，反对一切违反国际法的做法。中方再次呼吁各方保持最大克制，支持作出一切努力，尽快实现停火，防止紧张局势进一步升级，防止战火进一步扩大外溢，对地区和国际安全造成更大冲击。

张军说，武装冲突中保护平民是国际人道法规定的红线。无差别使用武力不可接受，巴勒斯坦和以色列平民都不应该成为攻击的对象。联合国工作人员和人道工作者安全必须得到保障。

张军说，中方对以色列对加沙实施全面封锁、命令加沙北部民众紧急撤离带来的后果表示严重关切。呼吁以色列认真倾听国际社会和联合国秘书长呼吁，停止对加沙民众的集体惩罚，避免人为加剧人道灾难。

张军表示，中方支持就开辟加沙人道走廊展开积极讨论，尽快达成可行安排，赞赏埃及等有关国家正在作出的努力。中方支持开展外交斡旋，保障被扣押人员人身安全和人道需求，并尽早得到释放，平安回家。

张军指出，解决巴以问题，军事手段不是出路，以暴易暴只会陷入无休止的恶性循环。根本出路在于尽快恢复真正的和谈，实现巴勒斯坦民族的正当权利，实现巴勒斯坦和以色列两个国家和平共处。国际社会在开展危机管控的同时，必须坚持“两国方案”的根本方向，推动凝聚更广泛的共识，并为此制定时间表和路线图。

张军强调，联合国有责任发挥应有作用，安理会必须体现担当作为，为推动停火止战、防止人道灾难尽快形成共识，发出有力声音，拿出实际举措。

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