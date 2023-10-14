肯尼亚蒙内铁路东起东非第一大港口蒙巴萨，经首都内罗毕，向西北延伸到苏苏瓦站，采用中国标准、技术、装备和运营管理，是中肯共建“一带一路”的重要成果之一。

自2014年蒙内铁路建设开始，中国铁路专家队伍便着力于人才在地培养，以属地化技术转移为重点，通过师带徒、手把手的方式，在各环节为肯方培养人才。

矫立志是中国中车集团的一名维保员，2017年2月来到肯尼亚，从事蒙内铁路开通前的技术准备和货车维保工作。车辆维保工作要求非常精密、细致，他把这项技能手把手地教授给当地员工。

在蒙内铁路建设期间，中国企业对超过3万名肯尼亚员工进行了入职培训；自开通运营以来，已为肯尼亚培养专业技术成熟人员1152名。

相知无远近，万里尚为邻。蒙内铁路已成为民心相通、增进友谊的重要桥梁。“中国师父”们在致力于培养当地铁路人才的同时，也收获了珍贵友谊。

道路通，百业兴。蒙内铁路为东非地区互联互通和中非合作共赢留下浓墨重彩的一笔。奋斗在蒙内铁路上的“中国师父”们，用汗水和智慧，推动着一列列满载友谊和梦想的列车驶向远方。

出品：孙志平

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