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以军地面部队在加沙地带进行“局部行动” 三分钟速览巴以战事新情况

2023年10月14日13:43 | 来源：新华网
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这是10月12日在加沙城拍摄的一辆被以色列军队空袭炸毁的汽车。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

这是10月12日在加沙城拍摄的一辆被以色列军队空袭炸毁的汽车。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

以色列国防军13日晚发表声明说，以军在过去24小时出动一支步兵和坦克部队，在加沙地带进行了“局部行动”。对于以色列要求加沙地带北部所有居民撤往南部地区，巴勒斯坦、地区国家以及阿拉伯国家联盟（阿盟）等方面强烈批评。请跟随新华社前方记者，三分钟速览昨夜今晨巴以战事新情况→

加沙地带再成焦点

以色列国防军13日晚发表声明说，以军在过去24小时出动一支步兵和坦克部队，在加沙地带进行了“局部行动”。声明说，地面部队在行动中“搜查并收集了有利于寻找人质的证据”，打死多名巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）武装人员，并摧毁包括反坦克导弹发射器在内的部分哈马斯军事设施。

以色列媒体报道说，以军此次行动只在加沙地带外围展开，并未深入该地区内部。声明同时还说，以色列空军对加沙地带的空袭仍在持续。

10月12日，在加沙城，路人经过被以色列军队空袭炸毁的建筑。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

10月12日，在加沙城，路人经过被以色列军队空袭炸毁的建筑。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

哈马斯消息人士当天在接受媒体采访时说，这是以军的“心理战”。

中东多国呼声强烈

以色列军方13日早晨发表视频声明，要求加沙地带北部所有居民撤往南部地区，称要求撤离出于“人道主义”原因，是“为了保证加沙北部居民的安全”。

10月13日，在加沙地带南部地区，人们逃离家园。 新华社发（库迪摄）

10月13日，在加沙地带南部地区，人们逃离家园。 新华社发（库迪摄）

阿盟13日发表声明，谴责以色列要求加沙地带北部居民撤往南部的要求。

约旦国王阿卜杜拉二世13日在安曼会见到访的美国国务卿布林肯时强调，要开放紧急人道主义走廊，以便向加沙地带运送急需的医疗和救援物资，同时强调要保护平民，并努力平息当前的冲突。

正在黎巴嫩访问的伊朗外长阿卜杜拉希扬13日强调，黎巴嫩和伊朗一致认为，有必要立即停止占领者对手无寸铁的巴勒斯坦人民犯下的战争罪行。

人道主义危机加剧

巴以本轮冲突目前已造成双方超3100人死亡。截至当地时间13日16时，巴勒斯坦卫生部门宣布本轮巴以冲突已致巴勒斯坦方面1843人死亡。其中加沙地带1799人死亡，约旦河西岸44人死亡。据此前以色列媒体发布的消息，以色列方面已有至少1300人死亡、3297人受伤。

以色列目前已全面封锁哈马斯控制的加沙地带，切断水电供应。此举让联合国担忧加沙地带人道主义危机加剧。联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯敦促各方允许联合国向加沙地带提供人道主义援助。

10月13日，在加沙地带南部地区，人们逃离家园。新华社发（库迪摄）

10月13日，在加沙地带南部地区，人们逃离家园。新华社发（库迪摄）

联合国人道主义事务协调厅12日说，自巴以冲突升级以来，巴勒斯坦加沙地带已有近42.3万人流离失所。

联合国人道主义事务协调厅当天同时呼吁筹集2.94亿美元，用于向加沙地带和约旦河西岸超过120万巴勒斯坦人提供人道主义援助，以解决“最急迫需求”。

联黎部队警告黎以边境局势可能失控

联合国驻黎巴嫩临时部队（联黎部队）发言人泰嫩蒂13日晚发表声明，警告黎巴嫩和以色列边境局势可能失控，并呼吁有关方面紧急停火。

据黎巴嫩媒体报道，以色列当晚对黎巴嫩南部村庄进行炮击，造成一名记者死亡、6名记者受伤。泰嫩蒂在声明中对黎以交火造成记者死亡表示悲痛。黎巴嫩总理米卡提和黎巴嫩真主党当天也发表声明，谴责以色列针对记者的袭击行为。

另据黎巴嫩国家通讯社报道，以色列13日加大对黎南部的攻击力度，对数个村庄进行轰炸。黎巴嫩真主党随后宣布，其武装人员对以色列4个边境地点进行了袭击。

这是10月13日在以色列海法附近拍摄的一处遭火箭弹袭击的工业园区。新华社/基尼图片社

这是10月13日在以色列海法附近拍摄的一处遭火箭弹袭击的工业园区。新华社/基尼图片社

以色列和巴勒斯坦7日爆发新一轮军事冲突后，黎巴嫩真主党8日表示，为声援哈马斯和巴人民，其军事组织向以军阵地发射了火箭弹和炮弹。以军炮兵随即用重型火炮还击。随后数日，双方相互实施多轮军事打击。

（综合新华社驻外记者报道；编辑：郑昊宁、王玉珏、淡然）

(责编：曹欣悦、徐祥丽)

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