人民网北京10月14日电 （崔译戈）10月13日，《十年·大道至诚：中国推动“一带一路”经贸合作回顾与展望》新书发布暨中国推动“一带一路”经贸合作回顾与展望研讨会在北京举行。

本次新书发布暨研讨会由商务部国际贸易经济合作研究院与中国商务出版社共同举办，来自相关领域的专家学者齐聚一堂，研讨共建“一带一路”倡议提出10年以来在经贸合作领域取得的丰硕成果，为未来继续推进高质量共建“一带一路”建言献策。

商务部国际贸易经济合作研究院副院长张威在致辞中表示，截至2023年7月，中国已经同150多个国家和30多个国际组织签署200余份共建“一带一路”合作文件，是构建人类命运共同体的重大实践。十年来，共建“一带一路”从愿景到行动，以行动创福祉，为全球带来“共同发展、共同富裕、共同繁荣”的机遇和收获。

中国社会科学院亚太与全球战略研究院副院长沈铭辉认为，共建“一带一路”秉持共商共建共享原则，解决了传统公共产品在产生方式、分配原则和分配结果方面的深层次问题，已经成为深受欢迎的国际公共产品和国际合作平台。

商务部国际贸易经济合作研究院“一带一路”经贸合作研究所所长祁欣认为，十年来，共建“一带一路”开辟了中华民族走向世界舞台中心的重要路径，成为引导国际秩序良性发展、推进世界各国互联互通、促进人类文明互学互鉴向纵深发展的主要动力。新征程上，中国将与更多国家和国际组织一道拓展更广阔合作领域、推动更深层密切合作、织就更紧密合作纽带，筑牢更稳固安全屏障，推动共建“一带一路”高质量发展不断取得新成效。

《十年·大道至诚：中国推动“一带一路”经贸合作回顾与展望》由商务部国际贸易经济合作研究院“一带一路”经贸合作研究所编著。中国商务出版社副社长李学新、对外经济贸易大学国际经济研究院执行院长庄芮、北京邮电大学经济管理学院经济系主任李宏兵等专家也参加了本次研讨会。

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