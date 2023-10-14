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中方呼吁乌克兰危机有关各方全力防止武器弹药扩散风险

2023年10月14日11:17 | 来源：新华网
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新华社联合国10月13日电（记者王建刚）中国常驻联合国副代表耿爽13日表示，武器弹药流入冲突地区可能引发扩散风险，应当采取严格的管控措施。中方呼吁乌克兰危机有关各方全力防止武器弹药扩散风险。

耿爽在安理会审议向乌克兰提供武器问题时说，乌克兰危机还在延宕，地面局势依然紧张，外溢影响持续蔓延。与此同时，大量武器弹药源源不断流入战场，武器品种和范围持续扩大，致命性和杀伤性不断上升，加剧地面战事的残酷性、危险性和不可预测性，让停火止战的希望更加渺茫。乌克兰危机有关各方应本着负责任的态度，高度重视并全力防止武器弹药扩散风险，尤其要避免落入恐怖分子和非国家行为体手中，防止在更大地理范围内制造新的动荡、催生更多流离失所、夺取更多无辜生命。

耿爽说，同许多期盼和平的国家一样，中方一再强调，对话谈判才是停火止战、恢复和平的根本之道。中方将继续站在和平一边，站在对话一边，加强与各方对话交流，凝聚国际社会劝和促谈合力，为推动乌克兰问题政治解决发挥积极和建设性作用。

耿爽表示，世界变乱交织，充满动荡与不安。从亚洲到非洲，从乌克兰到中东，人们正看到越来越多的战火与冲突。这背后的深层次原因值得认真反思。中方呼吁国际社会坚持共同、综合、合作、可持续的安全观，倡导和平共处，推动对话和解，采取有力举措，从根本上化解冲突矛盾，努力共建一个持久和平、共同安全的世界。

(责编：曹欣悦、徐祥丽)

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