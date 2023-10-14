人民网记者 孙海峰 申亚欣 申佳平 刘凡 杨倩 马天翼

机器轰鸣，甜香四溢，浓郁的巧克力香气弥漫在车间。俄罗斯红十月糖果试验厂的生产线上，工人忙碌地打包着刚出炉的“爱莲巧”。借着“丝路电商”的翅膀，它们启程“飞”向中国消费者身边。

同一时间，一列满载货物的中欧班列，已从北京平谷马坊站驶出，将从满洲里铁路口岸出境，途经赤塔、 新西伯利亚、叶卡捷琳堡，行驶约9000公里后，抵达目的地莫斯科。

中欧班列，开启一场双向的奔赴。

作为相互最大邻国和主要新兴市场国家，中俄共建“一带一路”向高质量发展转变，从基础设施“硬联通”，到规则标准“软联通”，再到人文交流“心联通”，务实合作不断走深走实，共同绘制一幅精谨细腻的“工笔画”。人民网“一带一路 大道同行”全媒体报道团队走进俄罗斯，探寻那些中俄共享发展、民心相通的故事。

俄罗斯联合糖果集团博物馆副馆长尤利娅·萨维娜展示爱莲巧巧克力。人民网记者 马天翼摄

“‘大头娃娃’巧克力，成了新晋网红”

胖嘟嘟、红扑扑的脸蛋，包裹在彩色头巾下，惹人喜爱。

这款因鲜明的包装设计风格，被网友们亲切地称为“大头娃娃”的俄罗斯爱莲巧巧克力，备受中国消费者欢迎，在国内许多超市可以买到。

日前，记者来到爱莲巧巧克力的原产地——红十月糖果试验厂。这家始建于19世纪50年代的工厂，是一家不折不扣的百年老字号，如今归属于俄罗斯联合糖果集团。

“对我们来说，中国市场发展前景广阔。”俄罗斯联合糖果集团副总经理尼古拉·瓦休科夫向记者透露，该公司向中国出口巧克力、面包卷和饼干等产品。其中，爱莲巧系列产品份额最大。今年前5个月，该系列产品在中国的销售额较2022年增长了15％。

红十月糖果试验厂巧克力生产车间。人民网记者 申亚欣摄

借着“一带一路”的东风，“爱莲巧”不仅连年参加在上海举办的“进博会”，更积极探索电商渠道。如今，国内消费者在电商平台下单，两三天内就可以收到产自俄罗斯的巧克力。

俄罗斯联合糖果集团博物馆副馆长尤利娅·萨维娜告诉记者，“为了更加符合中国人的口味，工厂专门开发了一条生产线，同时设计汉语包装，推出适合中国消费者的定制化产品。”

如今，中国是俄罗斯巧克力的主要出口市场之一。俄罗斯许多产品进入中国，并受到中国消费者的喜欢。这背后离不开双方政策的密切沟通。

2015年5月，中俄元首共同签署了《关于丝绸之路经济带建设和欧亚经济联盟建设对接合作的联合声明》，从战略高度和长远角度对“一带一路”框架下务实合作作出规划。

2019年10月，中国与欧亚经济联盟经贸合作协定正式生效，为双边经贸合作提供制度性保障。

同时，中俄地方合作也不断深化，中俄两国在“一带一路”框架下搭建了重要合作平台——中俄博览会。“今年7月，第七届中俄博览会在叶卡捷琳堡市圆满举办。据当地州政府统计，展会期间两国地方政府、企业间进行了近4000场会见，参展企业数量和展位面积均创下历届之最。”中国驻叶卡捷琳堡总领事崔少纯谈到。

中国驻俄罗斯大使张汉晖在接受人民网记者专访时表示，近年来，“一带一路”同欧亚经济联盟对接合作卓有成效，对促进地区经济增长、构建开放性世界经济作出重要贡献。

马克西姆和妻子达丽娅在圣彼得堡茶叶店内展示产品。人民网记者 杨倩摄

“跨越万里茶道，要去云南学炒茶”

一个不懂中文的外国小伙，如何找到中国偏远山区的茶园？

“你好，我是俄罗斯人，我叫马克西姆，我在俄罗斯卖茶叶。我想到你家做客，可以吗？”“可以，来吧。” 马克西姆告诉人民网记者，多亏了互联网和中国朋友的帮助，茶农们热情地接待了他。

17世纪，中国茶叶从福建武夷山沿着“万里茶道”抵达俄罗斯圣彼得堡。这条贯穿中西、绵延万里的国际商贸通道，曾经运输大量中国茶叶到俄罗斯，饮茶逐渐成为当地人民的生活习惯。

如今，马克西姆在圣彼得堡市中心开有一家小小茶叶店。记者在店里看到，300多种茶叶依次摆放，上百件茶具整齐排列。

除了线下销售，他还经营着一家网店，产品销往俄罗斯各地。马克西姆告诉人民网记者，从2019年创业至今，他的业务发展得很快。“现在，中国茶叶在俄罗斯很受欢迎，近一年来有3.6万多个订单。”马克西姆说。

今年春天，马克西姆和妻子达丽娅拜访了云南勐海县的茶园，他希望未来有更多时间在中国，跟着茶农学习采茶、炒茶。

马克西姆的茶叶店摆放着来自中国宜兴、景德镇等地方的茶壶。 人民网记者 杨倩摄

万里茶道，小小茶店，见证着中俄两国经贸往来的源远流长。

而今，两国的经贸往来不断续写新篇。数据显示，2022年中俄双边贸易额突破1900亿美元，较十年前增长116%。近年来，中俄经贸合作稳步发展，产业对接加速，共同培育发展新动能，基础不断夯实、规模不断扩大、质量不断提高、潜力不断增强。

去年9月，莫斯科中国贸易中心正式投运，综合商业体内设有酒店、写字楼、公寓、会议中心、中式园林；今年3月，中国铁建中标并参与部分建设的莫斯科地铁大环线全线通车，米丘林大街站因浓郁的“中国风”吸睛无数。

中国驻圣彼得堡副总领事张晓庆告诉人民网记者，作为俄罗斯“北方首都”和第二大城市，圣彼得堡对华出口的产品从传统的木材、矿产扩大到食品、农产品，双方企业还不断积极探索新能源、文化创意、跨境电商等新兴领域合作。

商务部国际贸易经济合作研究院研究员、欧亚研究所所长刘华芹指出，中俄经贸合作具有较强互补性，这种贸易结构满足了两国的市场需求，促进了两国经济发展。未来，双边贸易规模有望进一步扩大。

人民网记者在莫斯科别雷拉斯特物流中心采访。

“运输100万标准箱，不再是梦想”

集装箱五颜六色、鳞次栉比，叉车吊车热火朝天、有序运作，一排排汽车崭新亮丽、整齐摆放……在莫斯科别雷拉斯特物流中心，来自中国6个口岸、近40多个城市的各类中国货品，搭乘着中欧班列的“钢铁驼队”而来。

“我来的时候这里还是一片荒地，真没想到能发展得这么快、这么好。”来自中国辽宁的邹广宇现任别雷拉斯特物流中心有限公司副总经理，他告诉记者，该物流中心由辽宁港口集团与俄罗斯铁路股份公司于2017年共同出资建设，采用总经理轮换管理制度，拥有中国籍员工6人，俄罗斯籍员工近300人。

“开始，每个月只有一列中欧班列。现在，我们每周装卸20至25列中欧班列。”别雷拉斯特物流中心生产经理阿列克谢·科里亚奇科夫说。通过这些班列运输而来的商品，从这里集散到俄罗斯各地。

几年间，别雷拉斯特物流中心规模迅速扩大，成为莫斯科地区前三大物流场站之一，成为“一带一路”设施联通促进发展的一个缩影。

莫斯科别雷拉斯特物流中心内的中国品牌汽车。人民网记者 申佳平摄

近年来，中欧班列跑出加速度，成为国际经贸合作的重要桥梁。国家发展改革委发布的数据显示，十年来，中欧班列累计开行7.7万列，运送货物731万标准箱，货值超3400亿美元，通达欧洲25个国家的217个城市。

“‘一带一路’倡议不仅对于我们，对国际社会来说也非常重要。它具有全球性，为世界带来了好处。”欧亚铁路物流股份公司总裁阿列克谢·格罗姆在接受人民网记者采访时表示。

格罗姆谈到，倡议提出后，在欧亚大陆形成了几条可持续发展的交通大动脉。“2013年成立本公司，自那时起，我们始终与‘一带一路’倡议携手同行。”

“哪里有铁路，哪里就有发展。”格罗姆表示，中欧班列为沿线各地的发展作出了巨大贡献。

2022年欧亚铁路物流股份公司运输了近70万标准箱，今年上半年为35万标准箱，同比增长14%。格罗姆满怀信心地表示：“最初我们的目标是一年运输100万标准箱，当时觉得是一个遥远的梦。而今天，没人怀疑它可以实现。”

中国国家“友谊勋章”获得者、俄罗斯中国友好协会第一副主席加林娜·库利科娃接受人民网记者采访时说，“一带一路”倡议为古老的丝绸之路赋予了新的内涵，符合新时代的需求，符合“一带一路”共建国家和人民的期望。这一倡议不仅推动中俄关系向前发展，而且对全球发展具有重要意义。

莫斯科米丘林大街地铁站洋溢着浓郁的“中国风”。人民网记者 马天翼摄

“写诗作画，就这样爱上中国文化”

当俄罗斯编程员遇上中国文化，会擦出怎样的“跨界”火花？

铺纸研墨，晕染成景，寥寥几笔便勾勒出一幅充满田园意境的水墨画......年逾古稀的伊戈尔·布尔东诺夫边创作边向记者表达着自己对中国文化的热爱。他表示，自己非常喜欢陶渊明的作品，也经常通过写诗来记录生活、抒发情感。

作为俄罗斯系统编程研究所的主任研究员，计算机编程是布尔东诺夫的本职工作，但学习和探究中国文化却早已成为他生活中重要的一部分。“中国文化给我带来了快乐，给我的精神世界带来了安宁。”布尔东诺夫说。

伊戈尔·布尔东诺夫在画作上题词。人民网记者 马天翼摄

中国翻译家谷羽因诗歌与布尔东诺夫结缘。从2019年至今，两人书信交流多达1500多封，他们从异国他乡的陌生人逐渐成为知交好友。“布尔东诺夫对中国古代典籍的研究非常深入，他为中俄文化交流作出了自己的贡献。”谷羽先后翻译了432首布尔东诺夫所写的诗歌。

近年来，俄罗斯民众对中国文化的喜爱带动了“中文热”持续升温。数据显示，2022年，俄罗斯学习中文在校生人数达11.3万，创历史新高。

莫斯科大剧院芭蕾舞团首席舞者埃莉奥诺拉·塞弗纳德接受人民网记者专访。人民网记者 申佳平摄

在刚刚过去的这个夏天，璀璨的中国国家大剧院掀起一股俄罗斯“芭蕾旋风”。作为俄罗斯芭蕾艺术的金字招牌，莫斯科大剧院芭蕾舞团时隔5年再次访华，以全明星豪华阵容为中国观众献上了一场芭蕾视觉盛宴。

“很高兴再次造访国家大剧院，5年前我随团第一次来华参加巡演，这5年间经过不断努力，我也参演了许多剧目。”莫斯科大剧院芭蕾舞团首席舞者埃莉奥诺拉·塞弗纳德对于来华演出感到激动和兴奋，“希望我们的表演能给中国观众带来美的享受，并通过芭蕾艺术增进中俄两国彼此间的友谊。”

国之交在于民相亲，民相亲在于心相通。莫斯科中国文化中心主任封立涛在接受记者采访时表示，10年来，中俄广泛开展了多层次、多领域的人文交流合作，进一步增进了两国人民友谊，促进人类文明交流互鉴，推动中俄新时代全面战略协作伙伴关系保持高水平发展。

丝路花正开，山海共繁荣。10年来，“一带一路”倡议深入人心，合作硕果累累。共建“一带一路”的这些动人故事，正成为融通发展的源源活水。

(责编：曹欣悦、杨牧)