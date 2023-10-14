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驻英国使馆临时代办杨晓光出席“何以文明”全球巡展·英国特展

2023年10月14日09:40 | 来源：人民网-国际频道
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人民网郭锦标 制作

人民网伦敦10月14日电（郭锦标）10月12日，由中央广播电视总台策划的“何以文明”全球巡展·英国特展在伦敦举办，总台台长慎海雄、法国吉美国立亚洲艺术博物馆馆长雅尼克·林茨分别发表视频致辞。中国驻英国使馆临时代办杨晓光应邀出席特展并致辞。部分国家驻英使节、中英文化、工商界代表近百人参加。

“何以文明”全球巡展·英国特展现场嘉宾合影。人民网 郭锦标摄

“何以文明”全球巡展·英国特展现场嘉宾合影。人民网 郭锦标摄

杨代办在致辞中表示，中华文明兼收并蓄、历久弥新，对世界文明的发展产生了深远影响。习近平主席提出构建人类命运共同体理念，全球发展倡议、全球安全倡议和全球文明倡议，并提出建设中华民族现代文明这一文化使命，集中体现了中华文明蕴含的命运与共、和平共处、和衷共济、合作共赢的深层基因，深刻揭示了尊重世界文明多样性、弘扬全人类共同价值、重视文明传承与创新、加强国际人文交流合作的重要性，为人类社会发展贡献了中国智慧、中国方案。

中国驻英国使馆临时代办杨晓光致辞。人民网 郭锦标摄

中国驻英国使馆临时代办杨晓光致辞。人民网 郭锦标摄

杨代办强调，文明因交流而丰富多彩。中国愿同世界各国加强文明交流互鉴，促进共同发展。今年以来，中英各领域交流和人员往来快速恢复。希望双方通过“何以文明”特展等平台，鼓励、支持双方文化交流与合作，增进民心相通，助力中英关系健康稳定发展。

此次特展通过最新科技复原良渚、三星堆等中华文明遗址，展现中国不同历史时期的文明赓续和发展成就。现场气氛热烈，来宾互动体验踊跃。（完）

(责编：曹欣悦、刘慧)

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