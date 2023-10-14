人民网阿斯塔纳10月13日电 （记者李强）10月13日，首个中哈媒体联合创作工作室《Silk way（丝路）》正式启动，并在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳举办媒体推介会，旨在落实“中国-中亚峰会”成果，配合第三届“一带一路”国际合作高峰论坛报道。来自中哈两国媒体和中资机构代表等共30多人出席了活动。这也是中亚地区成立的首个中外媒体联合创作工作室，为包括哈萨克斯坦在内的中亚地区受众提供了一个了解中国和“一带一路”倡议框架下合作的绝佳全媒体平台。

哈萨克斯坦阿塔梅肯电视台台长萨哈利亚诺夫表示，作为“一带一路”倡议首倡地，哈萨克斯坦非常重视在该倡议下与中国的合作包括媒体合作。《Silk way（丝路）》中哈媒体联合创作工作室的成立，标志着中哈两国媒体合作开启了全新的阶段，两国媒体将合作推出更多的符合中亚地区受众的媒体产品，这对于促进两国民心相通和经贸合作具有非常重要的意义。

阿塔梅肯电视台新闻节目主编库尔梅特表示，未来与中央广播电视总台将在联合策划和采访方面深化合作，投放更多原创类节目在合作平台上播发，让更多的受众能够了解共建“一带一路”倡议的成果和前景。

该工作室由中央广播电视总台亚欧总站与哈萨克斯坦阿塔梅肯电视台合办，新启动了4个以《Silk way（丝路）》为名称的哈俄双语新媒体新闻账号平台，每日发布中国与“一带一路”共建国家合作的相关新闻。此外工作室旗下还有两档哈萨克语版新闻资讯栏目“丝路之上”和“中国要闻”，于每周三和周六在阿塔梅肯电视台直播播出，每档10-12分钟。电视和新媒体平台新闻素材均由总台提供，双方共同策划、选题并制作成哈萨克语和俄语版新闻资讯节目在上述平台同步播发，集中介绍中国政治、经济、文化、社会和中国与“一带一路”共建国家的合作，实现了全媒体平台和多语种播出，受众覆盖整个中亚地区。

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