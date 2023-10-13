央广网北京10月13日消息（记者刘会民）据中央广播电视总台中国之声《新闻和报纸摘要》报道，2013年秋天，习近平主席先后在哈萨克斯坦和印度尼西亚提出共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路，即“一带一路”倡议。

十年来，在习近平主席的亲自倡导和推动下，“一带一路”倡议在政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通方面取得丰硕成果，成为造福中国和共建国家的“发展带”、惠及人民的“幸福路”。

从13日起，中国之声推出特别报道《丝路画卷》。13日推出《政策沟通，让“一带一路”行稳致远》。

在中越边境广西友谊关口岸，满载榴莲、山竹等进口水果的跨境车辆络绎不绝。友谊关口岸是中国与东盟水果进出口贸易的最大口岸。近些年，随着共建“一带一路”倡议和“两廊一圈”框架对接合作持续推进，口岸的通关量不断增长。

友谊关海关综合业务科副科长林小明：今年1月至9月，经友谊关口岸进出境车辆达31.4万辆次，同比增长了146.8%，较10年前增长约3.7倍，口岸整体通行能力大幅提升。

从越南提出的“两廊一圈”战略到老挝的“变陆锁国为陆联国”战略，从沙特的“2030愿景”到科威特的“2035愿景”……越来越多的国家和地区将自身发展战略与“一带一路”倡议相对接。

2017年5月，在首届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上，习近平主席指出，推进“一带一路”建设，要聚焦发展这个根本性问题，释放各国发展潜力，实现经济大融合、发展大联动、成果大共享。

截至目前，我国已与150多个国家和30多个国际组织签署了200多份共建“一带一路”合作文件，覆盖我国超八成的建交国。“一带一路”倡议同联合国2030年可持续发展议程及各国的发展战略对接，形成了3000多个合作项目，打造了一个个国家地标、民生工程、合作丰碑，让共建国家民众看到了实现共同发展的希望。

联合国开发计划署署长阿希姆·施泰纳：很多参与“一带一路”建设的发展中国家都把这当作是本国发展的机遇，作为参与国也获得了更多发展选择。中国对很多国家发展的投入，为疫情之后各国的经济复苏作出重要贡献，并且也会有力支撑联合国2030年可持续发展目标。

同时，“一带一路”倡议还与东盟、非盟、欧亚经济联盟等地区组织的发展规划协同增效。外交部国际经济司司长李克新介绍，十年来，中国与各方在能源、税收、金融、人文、绿色发展等领域搭建起20多个“一带一路”多边合作平台，同步推进政策沟通和务实合作。

李克新：中国同广大合作伙伴一道，搭建起了以“一带一路”国际合作高峰论坛为引领、以双边、三方、多边合作机制为支撑的复合型国际合作架构，取得了丰硕的合作成果。

10年实践充分证明，共建“一带一路”顺潮流、惠民生、得民心、利天下，不仅开辟繁荣之路，更点亮希望之光。

外交部发言人汪文斌：我们愿以举办第三届“一带一路”国际合作高峰论坛为契机，同国际社会一道总结经验、擘画蓝图，让“一带一路”这对腾飞的翅膀引领世界飞向和平发展、合作共赢的光明未来。

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